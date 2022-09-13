У поліції заявляють про виявлення катівні в деокупованій Балаклії

У деокупованій Балаклії на Харківщині російські військові організовували катівню, де утримували в полоні щонайменше 40 людей, повідомив начальник слідчого управління головного управління Нацполіції Харківської області Сергій Болвінов.



«У Балаклії у відділу поліції рашисти організували штаб. У підвальних приміщеннях відділу та у будівлі навпроти рашисти зробили тюрму та катівню для місцевих жителів. Під час окупації рашисти завжди тримали у полоні мінімум 40 людей, годуючи їх двічі на день кашами без нічого», – написав він у фейсбуці.

За його словами, російські окупанти шукали через «місцевих колаборантів тих, хто служив або мав родичів в АТО, людей, які допомагали українській армії».



«Один чоловік просидів у «тюрмі» 46 днів – рашисти знайшли фото його брата у військовій українській формі. За словами свідків, їх катували по-різному. Усі тортури описувати не буду, скажу лише, що «найлегше» – коли били струмом», – додав Болвінов.

Крім того, за його словами, слідчі мають інформацію про вбитих жителів міста.

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Днями у результаті контрнаступу ЗСУ Балаклію і низку інших населених пунктів Харківщини було звільнено від російських окупантів.

Міністерство оборони Росії 10 вересня вперше після початку українського наступу в Харківській області непрямо підтвердило відступ російських військ, назвавши це «перегрупуванням».

Наступного дня – 11 вересня – американський Інститут вивчення війни (ISW) заявив, що відступ Росії на Харківщині – це не перегрупування військ, як стверджують у Міністерстві оборони РФ, а поспішна втеча.