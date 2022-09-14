Солдати РФ «масово відмовляються» їхати в Україну, через що військові частини вимушені скасовувати відправку своїх підрозділів сюди, повідомляє Головне управління розвідки українського Міністерства оборони.

Окрім того, за дами розвідки, у підрозділах, які уже беруть участь у бойових діях, «спостерігається катастрофічна нестача особового складу».

«Із метою «вирішення проблеми» командуванням окупаційними військами вирішено суттєво скоротити час на реабілітацію військових після поранень і контузій. Пораненим у шпиталях цілеспрямовано спрощують діагнози, не проводять раніше заплановані операції та пропонують повернутися на війну до України», – повідомляють у ГУР.

Як додають у розвідці, наразі військове керівництво РФ намагається посилити своє угруповання під окупованим Херсоном за рахунок «наявних резервів».

«Для цього планується передислокування чотирьох батальйонів так званих «кадирівців». Але наразі ці підрозділи значно недоукомплектовані. Більшість особового складу – не чеченці, а найманці з найбідніших регіонів РФ», – зазначають у розвідці.

З огляду на бойові дії редакція не може незалежно перевірити цю інформацію.

26 серпня експерти американського Інституту дослідження війни (ISW) припустили, що президент Росії Володимир Путін і далі налаштований уникати повної мобілізації.

30 серпня високопоставлений чиновник міністерства оборони США повідомив, що Росія намагається знайти більше солдатів для війни в Україні. Багато новобранців – старшого віку, у поганій формі та проходять недостатню підготовку. Крім того, у Пентагоні заявили, що російські вербувальники знову шукають новобранців у в’язницях.

14 вересня у своєму щоденному звіті ISW зазначили, що Кремль визнав свою поразку в Харківській області і це – перша поразка, яку визнала Росія у повномасштабній війні проти України. При цьому, за повідомленням ISW, Кремль намагається відвернути критику від від російського президента Володимира Путіна і покласти провину на його військових радників.

Крім того, в ISW вважають, що Кремль, ймовірно, прагне використати поразку на Харківщині, щоб сприяти зусиллям із мобілізації, активізуючи патріотичну риторику і дискусії про більш повну мобілізацію, одночасно переглядаючи законопроєкт Держдуми Росії, який дозволяє військовим надсилати повістки на регулярний призов на строкову службу поштою.

Як вказують в Інституті вивчення війни, ніщо в думському законопроєкті не свідчить про те, що Путін готується віддати наказ про загальну мобілізацію, «і сумнівно, що він міг це зробити швидко в будь-якому разі».

Успішний український контрнаступ довкола Харківської області викликає паніку в російських військових, окупаційної влади і військових блогерів, кажуть в ISW.