Управління ООН з прав людини відправить групу експертів до Ізюма на місце масових поховань

Управління ООН з прав людини повідомляє, що відправить групу експертів в місто Ізюм на Харківщині до місця масових поховань, знайдених після відступу з міста російських військових.

«Вони (спостерігачі) мають намір вирушити туди, щоб спробувати встановити трохи більше про те, що могло статися», – заявила прессекретар офісу Ліз Тросселл у Женеві 16 вересня.

Про точну дату візиту не повідомляється.

15 вересня на Харківщині біля звільненого Ізюма виявили масове поховання. Захоронення знайшли поряд із кладовищем, де під час окупації російськими військами міста Ізюм хоронили людей, які загинули від обстрілів або померли ж природною смертю.

Влада каже, що біля Ізюма може бути захоронено близько 450 тіл людей. Як повідомив кореспонденту Радіо Свобода уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко, може йтися також про приблизно 20-25 захоронених тіл військових.

Наразі тривають процесуальні дії щодо знайдених в Ізюмі масових поховань людей, повідомив напередодні президент Володимир Зеленський. Він заявив, що більш детальна інформація буде сьогодні, 16 вересня.