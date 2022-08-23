ДБР повідомило про підозри двом російським військовим, які знущалися з цивільних на Київщині

Державне бюро розслідувань повідомляє, що змогло ідентифікувати двох російських військовослужбовців, які знущалися з цивільних жителів Бородянки і Макарова Київської області під час окупації, і повідомити їм про підозри.

Йдеться про військовослужбовців 37-ої окремої гвардійської мотострілецької Донської Будапештської Червоного прапора ордена Червоної зірки бригади, 36-ї загальновійськової армії Східного військового округу збройних сил Росії (військова частина 69647 с. Кяхта, Бурятія).

«Військовослужбовці окупаційних військ не тільки використовували цивільне населення для прикриття «живим» щитом, а й застосовували проти нього тортури, жорстоке поводження та інші акти насильства. Також вони вчиняли мародерство та неодноразово здійснювали обстріли житлових будинків та об’єктів цивільної інфраструктури вказаних населених пунктів», – заявили у ДБР.

Стаття, за якою їм оголосили підозру (порушення законів і звичаїв війни, вчинене групою осіб), передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Де зараз перебувають згадані російські військові, у ДБР не уточнили. Там також не навели їхніх імен.

2 квітня Київщина була звільнена від російських військ. Після відступу військових РФ у визволених містах і селах були зафіксовані масові випадки загибелі цивільних жителів. Насамперед йдеться про Бучу, де загинули, за останніми даними, 458 мирних жителів, 419 із них були застрелені або померли від тортур.

Україна і деякі представники Заходу вимагають притягнути Росію до відповідальності за воєнні злочини через події на Київщині.

Кремль «категорично відкидає будь-які звинувачення у вбивствах цивільних», навіть попри те, що факти вбивств цивільних у період російської окупації були підтверджені супутниковими знімками.