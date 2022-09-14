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Війна

Вражаючий успіх ЗСУ: до яких кроків у відповідь вдасться Росія?

У Держдумі Росії вимагають від президента Путіна оголошення загальної мобілізації. Чи піде Путін на це?
  • Що відбувається у звільнених містах і селах Харківщини?

У деокупований Ізюм прибув президент України Володимир Зеленський. Що треба зробити українським силовикам та органам влади, щоб закріпити успіх ЗСУ і налагодити життя у звільнених від російських окупантів населених пунктах?

  • У Росії вже не «спецоперація», а «війна». Що сталося?!

Після поразки російської армії під Харковом деякі депутати Держдуми вимагають від президента Путіна загальної мобілізації, а також почали вживати заборонене слово «війна».

  • «Червона калина» у Криму і істерика окупаційної влади

Суд у Криму покарав шістьох людей за те, що на весіллі звучала пісня «Червона калина».

Яку небезпеку вбачає окупаційна влада півострова в українській музиці?

Про це і не тільки дивіться у програмі Свобода Live:

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