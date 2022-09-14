Вражаючий успіх ЗСУ: до яких кроків у відповідь вдасться Росія?

- Що відбувається у звільнених містах і селах Харківщини?
У деокупований Ізюм прибув президент України Володимир Зеленський. Що треба зробити українським силовикам та органам влади, щоб закріпити успіх ЗСУ і налагодити життя у звільнених від російських окупантів населених пунктах?
- У Росії вже не «спецоперація», а «війна». Що сталося?!
Після поразки російської армії під Харковом деякі депутати Держдуми вимагають від президента Путіна загальної мобілізації, а також почали вживати заборонене слово «війна».
- «Червона калина» у Криму і істерика окупаційної влади
Суд у Криму покарав шістьох людей за те, що на весіллі звучала пісня «Червона калина».
Яку небезпеку вбачає окупаційна влада півострова в українській музиці?
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