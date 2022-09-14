Штрафи й арешти за «Червону калину»: суд у Криму покарав 6 людей за весілля з українськими піснями

Підконтрольний Росії Бахчисарайський районний суд притягнув до адміністративної відповідальності організаторів і учасників весілля за відтворення пісні «Червона калина», яку російський суд назвав «бойовою піснею українських націоналістів». Про це повідомляє пресслужба суду.

«Особам, притягнутим до адміністративної відповідальності, призначено різні види покарання у вигляді штрафів у розмірі 50 тисяч рублів, а також від 5 до 15 діб адміністративного арешту», – повідомили у підконтрольному Росії суді.

Там звинуватили організаторів і учасників весілля в «демонструванні української пісні, яка, згідно з висновком фахівця, є атрибутикою (бойовою піснею), яку використовує Організація українських націоналістів (ОУН), діяльність якої визнана екстремістською і заборонена на території Російської Федерації».

Крім того, за версією російського звинувачення та суду, учасники весілля «дискредитували» дії російської армії в Україні, слухаючи пісню.

За повідомленням, загалом до адміністративної відповідальності притягнуто шістьох осіб. Їхні імена та прізвища не розголошуються. На сайті суду є інформація про притягнення до відповідальності Ахтема Гемеджі за статтями про «дискредитацію» російської армії і «розпалювання ненависті чи ворожнечі». Телеграм-канали називали Гемеджі діджеєм на весіллі.

За даними російського державного агентства «Крим 24», найсуворіше покарання – 15 діб арешту – отримав власник ресторану «Арпат» у Бахчисараї, де відбувалося весілля. Діджей та одна учасниця весілля отримали по 10 діб арешту, мати нареченого – 5 діб арешту, мати нареченої та дружина власника «Арпата» – 50 тисяч рублів штрафу, оскільки у них є неповнолітні діти.

Напередодні проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії повідомив, що російська поліція склала два протоколи на жительку Бахчисараю Ельвіру Абдуллаєву, яка є родичкою нареченого на весіллі в кафе «Арпат», де лунали українські пісні.

Перед цим повідомлялося, що російська влада Бахчисараю закрила «на перевірку» ресторан «Арпат», де на весіллі 10 вересня звучали українські пісні.

Крім того, російські провладні телеграм-канали в Криму опублікували відео публічних вибачень діджея Ахтема Гемеджі, який увімкнув пісню.

14 вересня з’явилося відео «вибачень» власника кримського ресторану.

Це не перший випадок переслідування в окупованому Криму за публічне прослуховування українських пісень. У серпні цього року російський суд у Криму оштрафував на 40 тисяч рублів та заарештував на 10 діб діджея Юрія Радіонова за те, що він увімкнув пісню «Дике поле» українського репера YARMAK у кафе «Краб» міста Щолкіне.

Діджей на суді «свою провину визнав частково». За його словами, відео з українською піснею він поставив на замовлення одного з відвідувачів кафе, її змісту він не знав. Пізніше російський суд оштрафував на 50 тисяч рублів чоловіка, який замовив пісню «Дике поле».