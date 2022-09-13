Після погроз Аксьонова з’явилося «вибачення» діджея з весілля у Криму, де лунала «Ой, у лузі червона калина»

У мережі з’явилосявідео публічних «вибачень» діджея Ахтема Гемеджи, який увімкнув українську пісню на весіллі в окупованому Росією кримському місті Бахчисарай.

Російські провладні телеграм-канали в Криму поширюють контент, в якому Гемеджи пояснює, що 10 вересня у ресторані «Арпат» працював діджеєм на кримськотатарському весіллі. За його словами, він не знав, що поставлена ним композиція (українська пісня «Ой, у лузі червона калина» – ред.) «у період проведення спеціальної військової операції (так влада РФ називає війну проти України – ред.) стала використовуватися українськими націоналістами як антиросійський заклик».

«Щиро прошу вибачення перед громадянами Росії та Криму за цей факт. Я підтримую росіян, підтримую всіх кримчан і всі національності», – заявив Гемеджі, закликаючи до «миру та злагоди».

Раніше проросійський кримський блогер Олександр Таліпов у своєму телеграм-каналі опублікував відео кримського весілля, яке, за його даними, відбулося 10 вересня в Криму. На відео гості свята танцюють під українську пісню «Ой, у лузі червона калина». Також Таліпов опублікував відео іншого весілля в Сімферополі, на якому звучала пісня Stefania українського гурту Kalush Orchestra, який переміг на «Євробаченні».

12 вересня призначений Кремлем російський глава окупованого Криму Сергій Аксьонов пригрозив кримінальною відповідальністю учасникам весіль, на яких лунали українські пісні.

У серпні цього року російський суд у Криму оштрафував на 40 тисяч рублів та заарештував на 10 діб діджея Юрія Радіонова за те, що він увімкнув у кафе пісню «Дике поле» українського репера YARMAK. Діджей на суді «свою провину визнав частково». За його словами, відео з українською піснею він поставив на замовлення одного з відвідувачів кафе, її зміст він не знав. Пізніше російський суд оштрафував на 50 тисяч рублів Дмитра Гайна, який замовив пісню «Дике поле».

Перед цим ЗМІ опублікували відео «свідчень» діджея та відвідувача кафе через трансляцію української пісні. У соцмережах опубліковано відео, на якому видно, що у кафе транслювався кліп «Дике поле», який закінчується написом «Слава ЗСУ».