Злочини РФ на деокупованій Харківщині фіксуватимуть мобільні слідчо-прокурорські групи – ОГП

Злочини Росії на деокупованій Харківщині фіксуватимуть мобільні слідчо-прокурорські групи, повідомив генеральний прокурор України Андрій Костін.

«Поєднання фахівців різного напряму, їхні скоординовані дії дозволять більш якісно розслідувати воєнні й інші міжнародні злочини. Нам важливо не втратити жоден доказ, адже для відновлення справедливості та притягнення винних у національних та міжнародних судах кожна справа – важлива», – наголосив він.

За даними ОГП, на деокупованій Харківщині наразі працюватимуть 23 такі мобільні слідчо-прокурорські групи.

«До складу увійдуть працівники прокуратури, СБУ, Національної поліції, вибухотехніки та інші експерти. Вони проводитимуть огляди зруйнованих об’єктів цивільної інфраструктури та займатимуться фактами вбивств місцевих жителів», – зазначають у Офісі генпрокурора.

П’ять таких груп займатимуться виключно фактами катувань місцевих жителів, а також пошуком розташування штабів чи командних пунктів російських військових на звільнених територіях.



В Офісі генпрокурора зазначають, що на прикладі деокупованої Харківщини планують «відпрацювати універсальний алгоритм», який можна буде використовувати після звільнення Херсонської, Запорізької, Луганської, Донецької областей.

9 вересня у звільненому селі на Харківщині українські правоохоронці виявили тіла двох цивільних зі слідами катувань.

Справу відкрили за статтею про порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством, процесуальне керівництво здійснює Чугуївська окружна прокуратура Харківської області. Тіла вбитих направили для проведення судово-медичної експертизи.

12 вересня депутат Ізюмської міської ради Максим Стрельніков заявив, що за час окупації Ізюма російськими військами загинула щонайменше тисяча цивільних жителів.

Генеральний штаб ЗСУ увечері 12 вересня повідомив, що на деокупованих територіях триває зачистка, правоохоронці фіксують воєнні злочини російських військ.