Під окупацією залишається близько 6% Харківщини – ОВА

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що під окупацією російських військ залишається близько 6% території області. Про це він поінформував Володимира Зеленського під час його робочої поїздки у Харківську область, повідомляє Офіс президента.

Синєгубов уточнив, що до контрнаступу українських військових було окуповано 32% Харківщини.

За його словами, наразі в регіоні повністю деокуповано 16 громад, частково деокуповано сім громад.

На деокупованих територіях, як повідомив голова Харківської ОВА, відновлюють лінії електропостачання, мобільний зв’язок та роботу медичних установ.

У Міноборони повідомили, що за тиждень ЗСУ вдалося звільнити на Харківщині близько 8500 квадратних кілометрів територій – йдеться про близько 388 населених пунктів та близько 150 тисяч людей, яких ЗСУ вдалося визволити з-під окупації.

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13 вересня міністр оборони Олексій Резніков заявив, що наступ українських військових на сході пройшов набагато «краще, ніж очікувалося». Водночас він наголосив, що тепер звільнені території мають бути захищені від можливого повторного наступу з боку Росії. За його словами, російські сили можуть атакувати розтягнуті лінії постачання, а українські війська можуть потрапити в оточення, якщо просунуться занадто далеко.

14 вересня у своєму щоденному звіті ISW зазначили, що Кремль визнав свою поразку в Харківській області і це – перша поразка, яку визнала Росія у повномасштабній війні проти України. При цьому, за повідомленням ISW, Кремль намагається відвернути критику від від російського президента Володимира Путіна і покласти провину на його військових радників.