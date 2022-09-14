Окупанти готувалися лишатися на Харківщині надовго – голова Дергачівської громади

Російська армія планувала залишатися на окупованих територіях Харківщини надовго, про що свідчить відновлення нею зруйнованих її ж діями тепло- та енергокомунікацій. Про це у коментарі Радіо Свобода 14 вересня розповів голова Дергачівської громади Вячеслав Задоренко.

«Вони спочатку знеструмили наші населені пункти, зруйнувавши інфраструктуру енергетичних систем. Але потім у населений пункт Козача Лопань вони затягнули світло із території Росії. Потім це світло вони розкидали на селища, які поруч. І тягнули туди газопровід, щоб дати газ. Тобто плани в них були залишатися надовго, на зиму. Вони відновлювали газопостачання, електропостачання на захоплених територіях, але після відходу, вимкнули», – пояснив він.

За словами голови Дергачівської громади, українські фахівці наразі розпочали відновлення тепло- та енергосистем на деокупованих територіях. Однак невідомо, наскільки швидко їм вдасться усе полагодити, адже ці території досі обстрілюють війська РФ.

Згідно з оновленими даними Міністерства оборони України, за тиждень ЗСУ вдалося звільнити на Харківщині близько 8500 квадратних кілометрів територій.

14 вересня президент України Володимир Зеленський відвідав деокуповане місто Ізюм, де цього дня підняли український прапор.

«Наш синьо-жовтий уже майорить у деокупованому Ізюмі. І так буде в кожному українському місті й селі. Рухаємося лише в одному напрямку – вперед і до перемоги», – наголосив він.

14 вересня у своєму щоденному звіті ISW зазначили, що Кремль визнав свою поразку в Харківській області і це – перша поразка, яку визнала Росія у повномасштабній війні проти України. При цьому, за повідомленням ISW, Кремль намагається відвернути критику від від російського президента Володимира Путіна і покласти провину на його військових радників.