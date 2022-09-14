«Росія сподівається на наступ навесні 2023-го»: чого чекати від агресора після поразки

Наскільки міцною буде нова лінія оборони російських військ? Чи здатні вони ще наступати, або навіть зробити несподівану для України атаку після нищівної поразки на Харківщині? Про це Радіо Донбас.Реалії запитує військових аналітиків за підсумками контрнаступу, який здійснила армія України у першій половині вересня.

«Нам бы день простоять, нам бы ночь продержаться», – каже про найближчу стратегію армії агресора військових аналітик Українського інституту майбутнього Іван Ступак. Російська армія дійсно може вдаряти по українським позиціям точково, але говорити про наступ найближчим часом – неможливо.

«Зараз вони намагаються підтягнути 3-й армійський корпус (новостворений – ред.), але до кінця незрозуміло, скільки там людей, як вони озброєні та мотивовані. Тому їхня стратегія на видимий горизонт – якщо Росія не зможе зібрати війська для контрнаступу, цілком можливо, що це буде оборонний редут з глухою обороною, – говорить експерт. – Їм треба протриматися зиму, накопичити війська, техніку і створити імпортозаміщення, поновити виробництво своїх снарядів і ракет, і з настанням теплої пори року в сезоні 2023 почати новий наступ з новими силами, кадрами і роботою над помилками. Вони дуже розраховують на те, що осінній бруд зупинить контрнаступ армії України. Але «Хаймарси» працюють за будь-якої погоди».

Іван Ступак прогнозує, що надалі будуть проявлятися слабкі місця армії Росії: у війську вже з'являється дедалі більше відмовників, а частина населення Росії перетворюється на диванних ура-патріотів, які підтримують війну лише на словах, однак не готові йти в окопи.

Крім того, Ступак звертає увагу, що для відновлення артилерійського озброєння Росія потребує швейцарського обладнання: на ньому виробляють стволи для гармат. Однак зараз працюють санкції, і завозити таке обладнання та деталі Росія не має змоги. Тому агресор може стикнутися з браком стволів для артилерії, які використовував так активно, що подекуди вони дійшли до такого стану:

Загроза для Бахмута

Звільнення Ізюма позбавило Росію бази для артилерійських обстрілів українських бійців на Слов'янському напрямку. Тепер ствольна артилерія, танки і міномети просто на дістають до сіл на північний-захід від Слов'янська, які були під безперервним вогнем пів року.

Водночас, щоденне зведення Генштабу свідчить: російська армія продовжує чинити тиск на Бахмутському і Авдіївському напрямках. В Бахмуті бої ведуться практично у міській смузі. Щодоби на українські позиції там продовжують висипати тисячі артилерійських снарядів.

Війська Кремля понесли значні втрати та перебувають зараз у розгубленості: їхній стрімкий відступ продиктований тим, що Україна зуміла створити паніку – російські військові боялися, що ЗСУ або дуже стрімко почнуть наступати та просто їх знищать, або будуть проводити наступ з тилу чи флангів, що призведе до оточення, зазначає екс-голова Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж.

«Нових резервів у них зараз немає, впродовж 2-3 днів Росія не може перекинути потужні резерви. Більше того, вона відвела основні структури саме російських військ. Тому зараз утримувати окремі міста їм буде дуже складно. Але спроби, звісно, будуть. За рахунок підрозділів, стягнутих з інших регіонів, утримувати Сватове; а там, де більш потужні підрозділи – це Бахмут – будуть намагатися пробивати і проводити дуже системні обстріли по всьому фронту», – каже він.

Також російські військові намагаються створити потужне угруповання під Лиманом, за який б'ються ЗСУ, та насичити його вогневими засобами.

Де буде нова лінія оборони військ РФ

Відступ військ Росії був продиктований банальною неспроможністю відбити потужну атаку ЗСУ – агресору просто завдали воєнної поразки, каже координатор групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець. Попри це, у дні української контратаки російські війська здійснили один успішний для себе хід: вони атакували під Лиманом, чим забезпечили собі певний коридор для виведення угруповання з-під Ізюму – хоча й виведення поспіхом, кидаючи техніку. Також росіяни атакували північніше дороги Чугуїв-Куп'янськ, проте не мали там успіху, каже Машовець.

Частина російських військ зараз відійшла в бік Сватового; частина на Рубіжне-Сєвєродонецьк; а частина намагається організувати оборону по лівому берегу річки Оскіл:

Однак, частина українських військ вже перебуває на цьому березі, що ускладнить росіянам такий план.

«Тому, швидше за все, їм доведеться організовувати лінію оборону десь углибині своїх бойових порядків і потім уже поетапно відводити на неї війська», – зазначає Машовець.

Чи є шанси в армії Росії продовжити наступи на інших напрямках? «Для проведення наступальних операцій оперативного масштабу резервів поки немає, – констатує Костянтин Машовець. – Цілком можливо, з часом з'являться, але поки не спостерігається. Щодо 3-го армійського корпусу, він взагалі виступав у статусі стратегічного резерву, який міг задіяти лише Генеральний штаб РФ. На сьогодні його частина перекинута на Донецький напрямок, частина перебуває на Мелітопольському, ще часина у Криму. А органи управління ще у дорозі, в Ростовській області, але підтягуються до основних угруповань. Чесно кажучи, всі оцінки його рівня боєготовності мають теоретичний характер, бо ніхто реально ще з ним не стикався».

У перший тиждень вересня війська України здійснили контрнаступальні дії як на південному, так і на східному фронті. З 6 вересня армія України звільнила щонайменше 300 населених пунктів Харківської області, а також деякі на Донеччині, повідомляє Міністерство оборони. На окремих ділянках фронту українські захисники вийшли на державний кордон. Однією з найістотніших перемог України у цій операції західні військові аналітики називають повернення під контроль України Ізюма, великого логістичного вузла, який використовували війська Росії для атак на Донбас.

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