ЗСУ за 5 днів просунулися на 110 кілометрів – Зеленський

Українські військові за 5 днів контрнаступу на Харківщині просунулися на 110 кілометрів, заявив президент Володимир Зеленський.

«На сьогодні майже вся область деокупована. Це був безпрецедентний рух наших воїнів. Українцям знову вдалося зробити те, що багато вважав неможливим. Лише за першу добу активних дій наші військові просунулися вперед на 19 кілометрів. За 5 днів з боями пройшли 110 кілометрів. Загалом деокуповано майже 400 населених пунктів, 150 тисяч українців, які залишалися на цій території, тепер знову відчувають, що таке нормальне безпечне життя», – сказав він у своєму відеозверненні.

Зеленський подякував всім, хто вміло «перетворив паніку окупантів на справжню істерику».

«Дякую усім, хто спланував і успішно провів військову операцію по звільненню Харківщини. Український прапор повернеться в усі частини нашої держави. Так само як на Харківщині українських воїнів зустрічатимуть і на Донбасі, і на півдні, і в Криму. Це буде. Буде обов'язково», – наголосив він.

14 вересня президент України Володимир Зеленський відвідав деокуповане місто Ізюм на Харківщині, де цього дня підняли український прапор.

У Міноборони повідомили, що за тиждень ЗСУ вдалося звільнити на Харківщині близько 8500 квадратних кілометрів територій.

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13 вересня міністр оборони Олексій Резніков заявив, що наступ українських військових на сході пройшов набагато «краще, ніж очікувалося». Водночас він наголосив, що тепер звільнені території мають бути захищені від можливого повторного наступу з боку Росії. За його словами, російські сили можуть атакувати розтягнуті лінії постачання, а українські війська можуть потрапити в оточення, якщо просунуться занадто далеко.

14 вересня у своєму щоденному звіті ISW зазначили, що Кремль визнав свою поразку в Харківській області і це – перша поразка, яку визнала Росія у повномасштабній війні проти України. При цьому, за повідомленням ISW, Кремль намагається відвернути критику від від російського президента Володимира Путіна і покласти провину на його військових радників.