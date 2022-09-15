Обстріли РФ Кривого Рогу: підтоплено 112 житлових будинків і ділянок, два райони міста – без води

У Кривому Розі підтоплено 112 приватних житлових будинків і дачних ділянок, триває ремонт пошкодженого водогону в районах Військового Городка та Макулана, повідомив голова Криворізької ОВА Олександр Вілкул.

«Ситуація на нашому напрямку фронту контрольована. У Кривому Рогу та Криворізькому районі вночі обстрілів не було. Були обстріли на нашому напрямку в Марганецькій та Нікопольській громадах. 5 обстрілів. Є руйнування, але найголовніше – без втрат», – повідомив Вілкул у Telegram.

Він зазначив, що всю ніч тривала ліквідація наслідків російського обстрілу міста ракетами «Кінжал» та «Іскандер».

Зокрема, двічі було здійснено підрив дамби поблизу Чорногорки для збільшення пропускної спроможності.

«Наразі ще триває ліквідація аварії. Але потік води значно зменшився і рівень, там, де є підтоплення, почав спадати. Загалом підтоплено 112 житлових приватних будинків і дачних ділянок. Це Гданцівка та Мотронівка в Інгулецькому районі. Ми проводили також вночі евакуацію людей. Думаю, що сьогодні закінчимо повністю ліквідацію», – заявив Вілкул.

Він додав, що води немає у Військовому Містечку та на Макулані – туди відправлені водовози.

14 вересня російські війська завдали 8 ракетних ударів по гідротехнічних спорудах у Кривому Розі, що спричинило підняття рівня води на річці Інгулець та загрожує підтопленням низки населених пунктів у Дніпропетровській та Херсонській областях. У ніч на четвер у двох районах Кривого Рогу було оголошено часткову евакуацію населення.