Удар по Кривому Рогу: є значний витік води, але ситуація контрольована – Тимошенко

Внаслідок російського ракетного удару по гідротехнічних спорудах Кривого Рогу спостерігається значний витік води – 100 м. кубічних в секунду, повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

«На місці удару спостерігається витік води 100 м. кубічних в секунду. Це значний об'єм. А рівень води в річці Інгулець змінюється... Ми чітко усвідомлюємо масштаби задач, які стоять перед нами для ліквідації наслідків ракетних ударів», – написав він в телеграмі.

За його словами, рівень води по вулицях міста постійно моніторять, а також спостерігають і за приватним сектором, будинки якого розташовані у Інгулецькому та Центрально-Міському районі міста – там є ризик підтоплення.



Кирило Тимошенко додав, що ситуація контрольована.

Російські війська випустили, за попередніми даними, вісім російських крилатих ракет по Кривому Рогу – про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко 14 вересня.

Він назвав ракетний удар «терористичним актом» проти Кривого Рогу, вказавши на те, що ракети націлені на критично важливі для життєзабезпечення споруди.

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Керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив про ракетний удар по місту 14 вересня. Згодом Вілкул повідомив, що ракети влучили по одному з об’єктів гідротехнічної інфраструктури міста.

Кирило Тимошенко повідомив, що російські війська випустили, за попередніми даними, вісім російських крилатих ракет по Кривому Рогу. За його словами, мета очевидна – спроба створити надзвичайну ситуацію – «їм не важливо, чи залишаться люди без води, чи місто опиниться у воді, їм потрібна наша паніка».

«Країна-терорист і далі воює проти мирного населення. Цього разу – ракетні удари по гідротехнічних спорудах і спроба затопити Кривий Ріг», – написав у твітері президент України Зеленський.

Кривий Ріг рідне місто Володимира Зеленського.