Через обстріл військами РФ у Кривому Розі вода у річці Інгулець піднялася на 1-2 метри – ДСНС

У Кривому Розі Дніпропетровської області тривають роботи з подолання наслідків ракетної атаки РФ, яка сталася напередодні. Як повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій, внаслідок пошкодження гідротехнічних споруд міста на річці Інгулець піднялася вода – на різних ділянках – від 1 до 2 метрів.

«Підтопило понад 100 будинків та подвір’їв. Людей евакуювали. Рівень води вже вдалося знизити на 40 см, він продовжує падати. На місці всю ніч працювали рятувальники та аварійні служби. Роботи тривають й нині», – йдеться в повідомленні.

Крім того, повідомляється, що вночі російська армія вдарила по Нікополю та Марганецькій громаді Нікопольського району: у Нікополі пошкоджено 12 приватних будинків, 114 панелей сонячної електростанції, санаторій, 2 підприємства, 5 господарчих споруд.

«На цю хвилину внаслідок перебитих водогонів без води лишається тисяча мешканців Софіївської громади та 7 тисяч – Лозуватської. У Марганецькій громаді понівечило лінію електропередач. Понад 700 родин залишилися без світла. Там працюють ремонтники. Ранком ворог знову вдарив по Нікополю. Інформація щодо постраждалих та масштабів руйнувань уточнюється», – повідомили рятувальники.

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14 вересня російські війська завдали 8 ракетних ударів по гідротехнічних спорудах у Кривому Розі, що спричинило підняття рівня води на річці Інгулець та загрожує підтопленням низки населених пунктів у Дніпропетровській та Херсонській областях. У ніч на четвер у двох районах Кривого Рогу було оголошено часткову евакуацію населення.

Вранці 15 вересня голова Криворізької ОВА Олександр Вілкул повідомив, що у Кривому Розі підтоплено 112 приватних житлових будинків і дачних ділянок, триває ремонт пошкодженого водогону в районах Військового Городка та Макулана.