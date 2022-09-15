Кривий Ріг знову зазнав ракетного удару – Вілкул

Керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив про новий російський ракетний удар по місті.

«Кривий Ріг – ракетний удар. Залишайтеся в укриттях. Нічого не знімайте та не викладайте у соцмережі», – написав Вілкул у телеграмі 15 вересня. Подробиць він не навів.

14 вересня російські війська завдали вісім ударів крилатими ракетами по гідротехнічних спорудах у Кривому Розі, що спричинило підняття рівня води на річці Інгулець та загрожує підтопленням низки населених пунктів у Дніпропетровській та Херсонській областях. У ніч на четвер у двох районах Кривого Рогу було оголошено часткову евакуацію населення.

Вранці 15 вересня Вілкул повідомив, що в Кривому Розі підтоплено 112 приватних житлових будинків і дачних ділянок, триває ремонт пошкодженого водогону в районах Військового Городка та Макулана. «Є руйнування, але найголовніше – без втрат», – написав він у телеграмі.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що станом на 15 вересня у Кривому Розі тривають роботи з подолання наслідків вчорашньої ракетної атаки РФ. За даними ДСНС, внаслідок пошкодження гідротехнічних споруд міста на річці Інгулець піднялася вода – на різних ділянках – від 1 до 2 метрів.