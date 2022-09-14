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Зеленський відреагував на російський удар по Кривому Рогу

Наслідки російського удару по гідротехнічному об'єкту Кривого Рогу, 14 вересня 2022 року

Президент України Володимир Зеленський відреагував на російський ракетний удар по Кривому Рогу.

«Країна-терорист і далі воює проти мирного населення. Цього разу – ракетні удари по гідротехнічних спорудах і спроба затопити Кривий Ріг. Все, що можуть окупанти, – це посіяти паніку, створити надзвичайну ситуацію, спробувати залишити людей без світла, тепла, води та їжі. Чи зможе це нас зламати? Аж ніяк», – написав він у телеграмі.

При цьому Зеленський наголосив, що на російських окупантів безперечно чекає «справедлива відповідь і відплата».

Ввечері 14 вересня російські війська завдали ракетного удару по Кривому Рогу на Дніпропетровщині. Керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що ракети влучили по одному з об’єктів гідротехнічної інфраструктури міста.

Згодом в Офісі президента повідомили, що російські війська випустили, за попередніми даними, вісім російських крилатих ракет по Кривому Рогу. За словами Кирила Тимошенка, мета очевидна – спроба створити надзвичайну ситуацію – «їм не важливо, чи залишаться люди без води, чи місто опиниться у воді, їм потрібна наша паніка».

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