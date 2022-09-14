Зеленський відреагував на російський удар по Кривому Рогу

Президент України Володимир Зеленський відреагував на російський ракетний удар по Кривому Рогу.



«Країна-терорист і далі воює проти мирного населення. Цього разу – ракетні удари по гідротехнічних спорудах і спроба затопити Кривий Ріг. Все, що можуть окупанти, – це посіяти паніку, створити надзвичайну ситуацію, спробувати залишити людей без світла, тепла, води та їжі. Чи зможе це нас зламати? Аж ніяк», – написав він у телеграмі.

При цьому Зеленський наголосив, що на російських окупантів безперечно чекає «справедлива відповідь і відплата».

Ввечері 14 вересня російські війська завдали ракетного удару по Кривому Рогу на Дніпропетровщині. Керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що ракети влучили по одному з об’єктів гідротехнічної інфраструктури міста.

Згодом в Офісі президента повідомили, що російські війська випустили, за попередніми даними, вісім російських крилатих ракет по Кривому Рогу. За словами Кирила Тимошенка, мета очевидна – спроба створити надзвичайну ситуацію – «їм не важливо, чи залишаться люди без води, чи місто опиниться у воді, їм потрібна наша паніка».