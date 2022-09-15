Вілкул повідомив про ще два удари РФ в районі гідротехнічних споруд у Кривому Розі

Російські війська 15 вересня знову завдали ракетного удару по району гідротехнічних споруд у Кривому Розі, повідомив голова військової адміністрації міста Олександр Вілкул.

«Кривий Ріг – ракетний удар. Залишайтеся в укриттях. Нічого не знімайте і не викладайте у соцмережі. Знову два прильоти в районі гідротехнічних споруд», – написав він у телеграмі, не навівши подробиць.

Раніше сьогодні голова військової адміністрації вже повідомляв про удар крилатою ракетою по Кривому Рогу. За словами Вілкула, внаслідок цього є «серйозні руйнування», та «попередньо – без втрат».

14 вересня російські війська завдали вісім ударів крилатими ракетами по гідротехнічних спорудах у Кривому Розі, що спричинило підняття рівня води на річці Інгулець.

Вранці 15 вересня Вілкул повідомив, що в Кривому Розі підтоплено 112 приватних житлових будинків і дачних ділянок, триває ремонт пошкодженого водогону в районах Військового Городка та Макулана. «Є руйнування, але найголовніше – без втрат», – написав він у телеграмі.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що станом на 15 вересня у Кривому Розі тривають роботи з подолання наслідків вчорашньої ракетної атаки РФ. За даними ДСНС, внаслідок пошкодження гідротехнічних споруд міста на річці Інгулець піднялася вода – на різних ділянках – від 1 до 2 метрів.