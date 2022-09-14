Удар по Кривому Рогу: влада закликає евакуюватися жителів 22 вулиць

У Кривому Розі після російського ракетного удару рівень води в річці Інгулець піднявся, тому місцевих жителів з 22 вулиць закликають евакуюватися – повідомив керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

За його словами, ліквідація наслідків російської атаки триває.

«Шановні криворіжці, сьогодні русня вчинила ще один терористичний акт. 8-ма крилатими ракетами вдарила по дуже великій гідротехнічній споруді у Кривому Розі. Намагання – змити просто водою частину нашого міста. Ми ситуацію контролюємо, триває ліквідація аварії, задіяні всі служби, всі на місцях. Але рівень води в річці Інгулець піднявся. Задля того, щоб відійти від зайвих ризиків я прошу мешканців деяких вулиць евакуюватися», –написав він у фейсбуці.

Вілкул уточнив, що евакуюватися закликають жителів цих вулиць:

Інгулецький район: вулиці Штерна, Гжацька, Склевата, Югоківська, Григорівська, Земнукова.

вулиці Штерна, Гжацька, Склевата, Югоківська, Григорівська, Земнукова. Центрально-Міський район: вулиці Лепицького, Іорданська, Бажанова, Грабовського, Машинобудівників, Черняховського, Дунайська, Ходича, Маріупольска, Сташкова, Зарічна, Першотравнева, Староярмаркова, Плєханова, Маміна-Сібіряка, Ентузіастів.

Влада пообіцяла надати комунальні автобуси для евакуацію, люди тимчасово розселять в приміщеннях шкіл та дитячих садків.

Ситуацію в місті очільник військової адміністрації Кривого Рогу назвав контрольованою.

Ввечері 14 вересня російські війська завдали ракетного удару по Кривому Рогу на Дніпропетровщині. Керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що ракети влучили по одному з об’єктів гідротехнічної інфраструктури міста.

Згодом в Офісі президента повідомили, що російські війська випустили, за попередніми даними, вісім російських крилатих ракет по Кривому Рогу. За словами Кирила Тимошенка, мета очевидна – спроба створити надзвичайну ситуацію – «їм не важливо, чи залишаться люди без води, чи місто опиниться у воді, їм потрібна наша паніка».