Росія вдарила крилатими ракетами по об’єктах критичної інфраструктури Кривбасу – Вілкул

Голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул заявив, що Росія знову завдала удари крилатими ракетами по об’єктах критичної інфраструктури Кривбасу. Люди при цьому не постраждали, написав він у телеграмі ввечері 15 вересня.

«Від імені територіальної громади Кривого Рогу ми вже не просимо, а вимагаємо від цивілізованих країн світу визнати Росію країною-терористом! Знову терористичний акт. Удари крилатими ракетами по об’єктах критичної інфраструктури Кривбасу, пов’язаних виключно з цивільним населенням. Без втрат», – заявив Вілкул.

За його словами, вже реалізується план ліквідації наслідків руйнівного удару. «Задіяні всі аварійні та рятувальні служби, ресурс комунальних та промислових підприємств», – додав голова ОВА. Деталей щодо пошкоджень він не навів.

Вілкул 15 вересня двічі повідомляв про російські удари по Кривому Розі. За його словами, є влучання в промислове підприємство, а також в районі гідротехнічних споруд.

14 вересня російські війська завдали вісім ударів крилатими ракетами по гідротехнічних спорудах у Кривому Розі, що спричинило підняття рівня води на річці Інгулець.

Вранці 15 вересня Вілкул повідомив, що в Кривому Розі підтоплено 112 приватних житлових будинків і дачних ділянок, триває ремонт пошкодженого водогону в районах Військового Городка та Макулана. «Є руйнування, але найголовніше – без втрат», – написав він у телеграмі.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що станом на 15 вересня у Кривому Розі тривають роботи з подолання наслідків вчорашньої ракетної атаки РФ. За даними ДСНС, внаслідок пошкодження гідротехнічних споруд міста на річці Інгулець піднялася вода – на різних ділянках – від 1 до 2 метрів.