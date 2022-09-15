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Росія вдарила крилатими ракетами по об’єктах критичної інфраструктури Кривбасу – Вілкул

Наслідки російського ракетного удару по гідротехнічному об’єкту Кривого Рогу, 14 вересня 2022 року

Голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул заявив, що Росія знову завдала удари крилатими ракетами по об’єктах критичної інфраструктури Кривбасу. Люди при цьому не постраждали, написав він у телеграмі ввечері 15 вересня.

«Від імені територіальної громади Кривого Рогу ми вже не просимо, а вимагаємо від цивілізованих країн світу визнати Росію країною-терористом! Знову терористичний акт. Удари крилатими ракетами по об’єктах критичної інфраструктури Кривбасу, пов’язаних виключно з цивільним населенням. Без втрат», – заявив Вілкул.

За його словами, вже реалізується план ліквідації наслідків руйнівного удару. «Задіяні всі аварійні та рятувальні служби, ресурс комунальних та промислових підприємств», – додав голова ОВА. Деталей щодо пошкоджень він не навів.

Вілкул 15 вересня двічі повідомляв про російські удари по Кривому Розі. За його словами, є влучання в промислове підприємство, а також в районі гідротехнічних споруд.

14 вересня російські війська завдали вісім ударів крилатими ракетами по гідротехнічних спорудах у Кривому Розі, що спричинило підняття рівня води на річці Інгулець.

Вранці 15 вересня Вілкул повідомив, що в Кривому Розі підтоплено 112 приватних житлових будинків і дачних ділянок, триває ремонт пошкодженого водогону в районах Військового Городка та Макулана. «Є руйнування, але найголовніше – без втрат», – написав він у телеграмі.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що станом на 15 вересня у Кривому Розі тривають роботи з подолання наслідків вчорашньої ракетної атаки РФ. За даними ДСНС, внаслідок пошкодження гідротехнічних споруд міста на річці Інгулець піднялася вода – на різних ділянках – від 1 до 2 метрів.

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