Кривий Ріг: чому Росія б’є по дамбі? І чи продовжиться наступ на Херсонщині?

Кривий Ріг: чому Росія б’є по дамбі?

Кривий Ріг: сотня затоплених будинків та евакуація населення. Що відбувається у місті після удару по дамбі на Карачунівському водосховищу

Чи зупинить це наступ ЗСУ на Херсонщині

Бої за Бахмут. Найманці Пригожина

Бахмут під ударами російської армії. Які шанси у ЗСУ втримати Бахмут під контролем

Пригожин, ПВК і зеки

У мережі з’явилося відео, на якому нібито наближений до Путіна бізнесмен Євген Пригожин особисто закликає російських в’язнів воювати в Україні. Наскільки ефективні такі бійці на українському фронті

Президентка Єврокомісії у Києві

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн втретє від початку повномасштабного вторгнення прибула до Києва.

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