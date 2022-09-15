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Війна

Кривий Ріг: чому Росія б’є по дамбі? І чи продовжиться наступ на Херсонщині?

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Про це і не тільки дивіться у програмі Свобода Live:

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