Кім: на Миколаївщині від лютого загинули понад 400 цивільних, зокрема 11 дітей

У Миколаївській області від початку повномасштабного вторгнення Росії загинули 436 цивільних жителів, зокрема 11 дітей, повідомив 15 вересня голова обласної військової адміністрації Віталій Кім.

«Наразі постраждале цивільне населення – це 1 613 осіб. Із них – 436 загинули, зокрема, 11 дітей», – сказав Кім на брифінгу.

За словами голови ОВА, в області за час повномасштабної війни були пошкоджені 10 940 об’єктів, з яких 7 150 – це житловий фонд, зокрема багатоповерхівки.

«Дуже сильно пошкоджене місто Миколаїв, наприклад, позавчора, тому що було близько десяти ракет С-300 і вони майже всі влучили у якісь будівлі», – сказав Кім.

Миколаївщина фактично щодня зазнає обстрілів з боку військ РФ. Це відбувається на тлі успішого контрнаступу ЗСУ на північному сході та на півдні країни. Москва з початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.