Абсолютна більшість українців виступає проти будь-яких територіальних поступок Росії – опитування

Абсолютна більшість українців (87%) не готова йти на будь-які територіальні поступки заради якнайшвидшого припинення війни з Росією, свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

Як кажуть автори дослідження, цей показник зріс порівняно з липнем на 3 процентних пункти.

«Лише 8% вважають, що для досягнення миру і збереження незалежності можна відмовитися від деяких територій (і частка таких людей знизилася порівняно з липнем на 2 процентних пункти). У всіх регіонах України абсолютна більшість населення проти будь-яких територіальних поступок. Навіть серед жителів сходу, який зараз зазнає інтенсивних боїв, 85% проти поступок (готові на поступки – лише 10%), а серед жителів півдня – 83% проти поступок (готові – лише 10%)», – йдеться в повідомленні.

У КМІС вказують, що в період з травня до липня на сході з 68% до 77% стало більше тих, хто проти будь-яких поступок, а у вересні цей показник зріс ще до 85%, і зараз «фактично немає різниці між поглядами жителів різних регіонів».

«Окремо зазначимо, що серед респондентів, які до 24 лютого проживали на території, яка після 24 лютого була окупована (і майже всі такі респонденти виїхали на території, підконтрольні уряду України), лише 2% виступають за територіальні поступки. Натомість 92% вважають, що жодних територіальних поступок не має бути. Серед загалом внутрішньо переміщених осіб 6% підтримують поступки проти 90%, які виступають проти них», – йдеться в дослідженні.

Заступник виконавчого директора КМІС Антон Грушецький у коментарі до результатів опитування зазначив: «Результати засвідчують, що, як і раніше, українці незалежно від регіону, мови спілкування, етнічного походження зберігають високу згуртованість і небажання йти на поступки агресору. Суспільна єдність у цих питаннях є важливим фактором як для успішності національного спротиву, так і для західних партнерів, які мають бачити, що втоми немає і не варто тиснути на Україну і примушувати до неприйнятного миру. Також це мають розуміти росіяни, що українці свого віддавати не будуть».

Опитування КМІС проводили упродовж 7-13 вересня 2022 року методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Опитано 2000 респондентів, що живують у всіх регіонах України (крім АР Крим).

У серпні проведене Центром аналізу та соціологічних досліджень (CISR) Міжнародного республіканського інституту (IRI) опитування засвідчило, що 98% українців впевнені в перемозі у війні.

12 вересня в інтерв’ю американському телеканалу CNN президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі переговори з президентом Росії Володимиром Путіним неможливі. За його словами, будь-яка угода між Україною та Росією може бути укладена лише у разі повного виведення військ РФ з української території.

Нещодавно агентство Reuters із посиланням на три анонімні джерела, близькі до російського керівництва, повідомило, що президент Росії Володимир Путін на початку повномасштабної війни відкинув угоду щодо мирного врегулювання з Україною, хоча його радник Дмитро Козак переконував, що досяг мирної угоди з Києвом, яка влаштовує Москву.

За даними співрозмовників видання, цю попередню угоду з українською владою підготував заступник голови адміністрації президента РФ Дмитро Козак. На думку чиновника, угода, якої він досяг з Україною, позбавила б Росію необхідності проводити повномасштабне вторгнення. Однак Путін ясно дав зрозуміти, що незадоволений цими поступками та планує окупувати територію України, йдеться у публікації.