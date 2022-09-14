Путін відкинув план мирного врегулювання щодо України – Reuters

Президент Росії Володимир Путін на початку війни відкинув угоду щодо мирного врегулювання з Україною, хоча його радник Дмитро Козак переконував, що досяг мирної угоди з Києвом, яка влаштовує Москву. Але президент відмовився його слухати, повідомляє агентство Reuters із посиланням на три анонімні джерела, близькі до російського керівництва.

За даними співрозмовників видання, цю попередню угоду з українською владою підготував заступник голови адміністрації президента РФ Дмитро Козак. На думку чиновника, угода, якої він досяг з Україною, позбавила б Росію необхідності проводити повномасштабне вторгнення. Однак Путін ясно дав зрозуміти, що незадоволений цими поступками та планує окупувати територію України, йдеться у публікації.

Два джерела Reuters стверджують, що вже після вторгнення, Козак, який на посаді заступника голови Адміністрації президента Росії, відповідав за український напрямок, отримав карт-бланш на переговорах і заявляв, що домовився з Україною про те, що вона не вступатиме до НАТО. Однак Путін повважав за краще продовжити війну. Третє джерело стверджує, що це сталося перед вторгненням, а не після нього.

«Після 24 лютого Козаку дали карт-бланш: дали йому зелене світло, він отримав угоду. Він її повернув, і вони сказали, що все треба прибрати. Все було скасовано. Путін просто змінив план по ходу», – повідомляє одне з джерел агентства.

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков зазначив у коментарі Reuters, що ця інформація «не має абсолютно жодного стосунку до дійсності. Нічого подібного ніколи не було. Це абсолютно неправильна інформація». Дмитро Козак не відповів на запит Reuters про коментар.

12 вересня в інтерв’ю американському телеканалу CNN президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі переговори з президентом Росії Володимиром Путіним неможливі. За його словами, будь-яка угода між Україною та Росією може бути укладена лише у разі повного виведення військ РФ з української території.