Довіряють президентові та ЗСУ, вірять у перемогу і дивляться з надією у майбутнє – соціологи про українців

Попри випробування війни та зусилля російської пропаганди довіра українців до державних та соціальних інститутів тільки зростає, йдеться у результатах соцопитування Фонду «Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва та соцслужби Центру Разумкова.

Найбільше за рік баланс довіри зріс до президента України (+92%), вказують соціологи.

«Серед респондентів, які довіряють президенту України, більш ніж 90% переконані у перемозі України у війні. Ті ж, хто не довіряють президенту, рідше вірять у перемогу України. Проте більшість таких респондентів (64%) теж вважає, що Україна здобуде перемогу у війні», – йдеться у дослідженні.

Соціологи кажуть: під час повномасштабної війни абсолютна більшість українців дивляться у своє майбутнє та майбутнє України з надією.

«Саме надія, а також оптимізм та тривога є трьома ключовими емоціями українців сьогодні, як на особистісному рівні, так і на рівні держави... Молоді люди (18-29 років) більш оптимістично та впевнено дивляться на майбутнє України, ніж люди старші 60 років. Однак почуття надії щодо майбутнього держави в них однаково сильне», – вказано в дослідженні.

Опитування методом face-to-face тривало з 5 по 12 серпня серед 2024 респондентів віком від 18 років у 112 населених пунктах, на територіях, що контролюються урядом України та на де не ведуться бойові дії. Похибка вибірки не перевищує 2,3%.