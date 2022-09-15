СБУ заявляє, що виявила на Харківщині списки всіх «посадовців» окупаційних адміністрацій

Служба безпеки України заявила, що після деокупації Харківщини виявила списки усіх «посадовців» окупаційних адміністрацій, а також затримала 16 колаборантів.

«Тринадцятьом із них вже повідомлено про підозри у вчиненні злочинів і одинадцятьом обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Загалом у звільнених населених пунктах Харківщини співробітники СБУ провели поглиблену перевірку близько семи тисяч осіб», – йдеться в повідомленні.

«Також у ході оперативних дій на звільнених територіях співробітники СБУ отримали повні списки з установчими даними представників колишньої окупаційної адміністрації й осіб, які співпрацювали з ними», – додали у спецслужбі.

Крім того, там повідомили, що виявлено реєстри «податкової служби» загарбників, до яких вносили всі комерційні структури, які фінансували збройну агресію через сплату так званих «податків» до бюджету Росії.

14 вересня у вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський повідомив, що українські військові за п’ять днів контрнаступу на Харківщині просунулися на 110 кілометрів, і на сьогодні майже вся область деокупована.

У Міноборони 14 вересня повідомили, що за тиждень ЗСУ вдалося звільнити на Харківщині близько 8500 квадратних кілометрів територій.

13 вересня міністр оборони Олексій Резніков заявив, що наступ українських військових на сході пройшов набагато «краще, ніж очікувалося». Водночас він наголосив, що тепер звільнені території мають бути захищені від можливого повторного наступу з боку Росії.

За його словами, російські сили можуть атакувати розтягнуті лінії постачання, а українські війська можуть потрапити в оточення, якщо просунуться занадто далеко.

Міністерство оборони Росії 10 вересня вперше після початку українського наступу в Харківській області, внаслідок якого був прорваний фронт і звільнені десятки населених пунктів, непрямо підтвердило відступ російських військ, назвавши це «перегрупуванням».

14 вересня у своєму щоденному звіті ISW зазначили, що Кремль визнав свою поразку в Харківській області і це – перша поразка, яку визнала Росія у повномасштабній війні проти України. При цьому, за повідомленням ISW, Кремль намагається відвернути критику від від російського президента Володимира Путіна і покласти провину на його військових радників.