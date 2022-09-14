Контрнаступ ЗСУ. Данілов назвав співвідношення втрат

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов назвав співвідношення втрат внаслідок контрнаступу ЗСУ.



«Можу сказати співвідношення втрат противника щодо наших втрат. На сьогодні вони складають 1 до 9-10. На одного нашого, на жаль, загиблого воїна припадає 9-10 загиблих росіян, які вдерлися на нашу землю. Це дуже цікавий показник, адже за законами війни при наступі ви витрачаєте значно більше, ніж при обороні», – сказав Данілов в ефірі «24 каналу».

За його словами, Збройні Сили ламають стереотипи у військовій справі.

Президент України Володимир Зеленський 12 вересня повідомив, що під контроль України в рамках успішного контрнаступу ЗСУ останніх днів було повернуто понад 6 тисяч квадратних кілометрів території, окупованої протягом кількох місяців російськими військами.

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Міністерство оборони Росії 10 вересня вперше після початку українського наступу в Харківській області, внаслідок якого був прорваний фронт і звільнені десятки населених пунктів, непрямо підтвердило відступ російських військ, назвавши це «перегрупуванням».

Наступного дня – 11 вересня – американський Інститут вивчення війни (ISW) заявив, що відступ Росії на Харківщині – це не перегрупування військ, як стверджують у Міністерстві оборони РФ, а поспішна втеча.