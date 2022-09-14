З «великими втратами» і без їжі – розвідка про стан підрозділів РФ після контрнаступу ЗСУ

Після контрнаступу ЗСУ російська армія зазнала «великих втрат», а солдати, які зосередилися поблизу російського кордону, мають проблеми з продовольством і зв’язком. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

«У деяких ротах залишилось близько половини особового складу. Ті що вижили, мають намір рухатися в бік російського кордону, щоб повернутися додому. Багато окупантів зосередилось поблизу російського кордону в районі Білгородської області. Вони не мають зв’язку з командуванням, відсутнє постачання їжі та боєприпасів», – зазначають у ГУР.

Щоб втримати своїх солдат, російське командування, за даними української розвідки, продовжує використовувати «загороджувальні загони».

«Зокрема, командирам 4 окремої мотострілецької бригади 2 армійського корпусу надійшло повідомлення: «В тильній полосі виставлений загороджувальний загін. Всі війська, що відступають, будуть знищені. Наказ командувача номер 222. Довести до всіх постів», – зазначають у Головному управлінні розвідки Міноборони України.

З огляду на бойові дії редакція не може незалежно перевірити цю інформацію.

26 серпня експерти американського Інституту дослідження війни (ISW) припустили, що президент Росії Володимир Путін і далі налаштований уникати повної мобілізації.

30 серпня високопоставлений чиновник міністерства оборони США повідомив, що Росія намагається знайти більше солдатів для війни в Україні. Багато новобранців – старшого віку, у поганій формі та проходять недостатню підготовку. Крім того, у Пентагоні заявили, що російські вербувальники знову шукають новобранців у в’язницях.

13 вересня Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що через успішні дії Збройних сил України російські військові та окупаційна «влада» «терміново евакуюють» свої родини із Криму та півдня України.

14 вересня у своєму щоденному звіті ISW зазначили, що Кремль визнав свою поразку в Харківській області і це – перша поразка, яку визнала Росія у повномасштабній війні проти України. При цьому, за повідомленням ISW, Кремль намагається відвернути критику від від російського президента Володимира Путіна і покласти провину на його військових радників.