Що відбувається на півдні через контрнаступ ЗСУ?

Чому російські військові посилюють «фільтраційні» заходи проти жителів окупованої частини півдня України? Як окупанти проводять перевірки місцевого населення? Що загрожує жителям, яких окупанти можуть визнати «причетними» до українських спецслужб? Чи залишають російські війська Херсонщину через контрнаступ ЗСУ, дізнавався проєкт «Новини Приазов’я».

В окупованій Новій Каховці російські військові посилили «фільтраційні» заходи за участі співробітників ФСБ РФ, повідомив 10 вересня Генеральний штаб Збройних сил України. Згідно з повідомленням, яке відомство розмістило у своєму телеграм-каналі, «російські військові перевіряють у місцевих жителів мобільні пристрої, шукають громадян, які допомагають ЗСУ».

Схожа ситуація і в Енергодарі Запорізької області, зазначили в Генштабі. В повідомленні також сказано, що російські війська намагаються вести роботи щодо відновлення руху через міст Каховської ГЕС, ділянка якого перебуває під вогневим контролем ЗСУ.

Крім того, російські військові проводять обшуки будинків поблизу Антонівського мосту в окупованому Херсоні, йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ за 10 вересня. В Каховці та Козацькому окупанти попередили мешканців про розстріл у разі наближення до їхніх переправ, стверджують у відомстві. Також у повідомленні сказано, що по всій території області російські військові посилили «адміністративно-поліцейський режим». Місцевим жителям вони забороняють в’їзд та виїзд із населених пунктів. А також запровадили «комендантську годину».

До цього, 8 вересня, у Генштабі повідомляли, що російські військові посилили «фільтраційні» заходи на окупованій частині Херсонщини через витік інформації про переміщення своїх підрозділів. Зокрема, це зробили, щоб приховати дані щодо пересувань росіян на залізничній станції населеного пункту Сокологірне. У Генштабі зазначили, що підрозділи російської армії мають суттєві проблеми з логістичним забезпеченням на Херсонщині. Причина полягає в успішних діях партизанського руху, стверджують українські військові.

Речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук 4 вересня повідомив, що окупанти у Херсонській області проводять «фільтраційні» заходи, намагаючись залякати місцевих жителів та змусити їх видати рідних і близьких – учасників партизанського руху.

4 вересня повідомив, що окупанти у Херсонській області проводять «фільтраційні» заходи, намагаючись залякати місцевих жителів та змусити їх видати рідних і близьких – учасників партизанського руху. Призначений Росією «керувати» окупованою частиною Запорізької області Євген Балицький в інтерв'ю місцевому телеканалу «ЗаТВ», опублікованому 12 вересня, заявив, що місцеві жителі, яких російські окупаційні сили можуть визнати як «посібників терористів», будуть виселені за територію окупованої частини Запорізької області. А ті, кого окупанти визнають «учасниками терористичних актів», можуть бути страчені, каже Балицький.

«Людей все більше затримують»

Мер міста Олешок Херсонської області Євген Рищук зазначив, що посилення тиску на місцеве населення може бути напряму пов'язане з просуванням Збройних сил України на Херсонському напрямку.

«За допомогою ювелірної роботи наших воїнів і техніки, яку нам передають наші партнери з Європи, ми можемо відпрацювати по складах з БК, ми можемо відпрацьовувати по Антонівському мосту, по тому ж залізничному мосту. Велика кількість людей хочуть перемоги, інформація, все ж таки, надходить», – зауважив міський голова.

Рищук розповів, що російські військові продовжують затримувати місцевих жителів в окупованому регіоні.

Дуже багато людей забрали і не повернули з початку війни

«Дійсно, людей все більше і більше забирають. Дуже багато людей забрали і не повернули з початку війни. Є в нас такий Сергій Котов, він знімав пересування колон російської техніки, і вони (окупанти – ред.) знайшли це в нього в телефоні, от його забрали. Є інформація, що ніби 20 років тюрми Сімферопольський суд присудив», – повідомив посадовець.

Крім того, мер Олешок повідомив, що російські військові посилюють «фільтраційні» заходи на окупованій частині Херсонщини. Останнім часом вони почали заселятися в будинки місцевих жителів, стверджує він.

Вони (окупанти – ред.) вже бояться жити в будівлях культури, в школах, бо бачать, що прилітає дуже швидко, вони розходяться по хатах

«Дуже багато, особливо ці села, що розташовані ближче до річки, – Козачі Лагері, Підстепне, Піщане, дуже багато туди заїхало вояк (російських – ред.), заселяють хати, вчора мені навіть писали, що виселяють людей з хати. По-перше, вони (окупанти – ред.) вже бояться жити в будівлях культури, в школах, бо бачать, що прилітає дуже швидко, вони розходяться по хатах», – розповів Рищук.



За інформацією міського голови, російські військові продовжують прибувати на захоплену частину Херсонської області.

«Те, що бачимо ми, жителі моєї громади, що їх стало ще більше і більше, їх прибуває. В нас сьогодні увесь Олешківський ліс заселений орками (російськими військовими – ред.). В селах їх дуже багато. Тобто я не бачу поки, щоб хтось прямо активно так виїздив», – повідомив Рищук.

«Масові обшуки»

Колишній депутат міської ради Херсону, співзасновник громадської організації «Південна стратегія розвитку» Станіслав Трошин зазначив, що українські партизанський рух відіграє важливу роль у звільненні окупованих територій, тому російські військові посилюють «фільтраційні» заходи на захопленій частині півдня України.

«Я знаю багато людей, які зараз шукають своїх молодих родичів: хлопців і чоловіків, які у віці 18-45 років, які абсолютно незаконно були затримані. Випитують дуже різними способами в СІЗО та місцях «фільтрації», чи вони тим або іншим чином причетні до Збройних сил України, ГУР чи інших формувань, які в майбутньому допоможуть Збройним силам України швидше звільнити Херсонську область і місто Херсон», – повідомив ексдепутат.



Особливо пильно російські військові перевіряють людей, чиї будинки розташовані поблизу мостів на Херсонщині, каже Трошин.

Точно відомо про обшуки на дачних ділянках навколо залізничного та автомобільного Антонівського мосту

«Я чув про масові обшуки в селах Козацьке, навколо Каховської ГЕС. Це єдиний шлях для утримання правого берега Дніпра Херсонської області, Бериславського району, частини Херсонського району. Також мені точно відомо про обшуки на дачних ділянках навколо залізничного та автомобільного Антонівського мосту, обшуки в селі Дар'ївка – це навколо мосту через річку Інгулець. У людей в телефонах шукають будь-яку інформацію, що це вони – навідники чи якимось іншим чином подавали ЗСУ локації чи контакти», – розповів Трошин.

Ексдепутат зазначив, що окупанти можуть затримувати жителів без жодної попередньої перевірки.

«Затримують усіх без розсуду, без жодної перевірки попередньої та потім намагаються своїми звичними методами: електричним током, якимись кайданами, молотками вибивати у людей зізнання. Я думаю, що це немає нічого спільного з пошуком справжніх ДРГ. Це просто робота не на якість, а на кількість. Їм треба відзвітувати, що вони знайшли скільки-то людей, які в чомусь там зізнались або в телефонах яких було щось знайдено», – запевнив Трошин.

«Нова Каховка – у центрі уваги»

Мер Нової Каховки Володимир Коваленко зазначив, що місто перебуває у центрі уваги окупантів.



«Російські війська намагаються знайти тих, хто може надати інформацію про місце розташування. Наприклад, вчора гаражний кооператив «Південний», майже дві тисячі гаражів, перевіряли кожен гараж. Там, де не було господаря, їздили КамАЗи, які виривали двері з гаражів, щоб зрозуміти, що там. Така ж доля гаражного кооперативу «Славутич». Сьогодні, наскільки мені відомо, перевіряються квартири – є там жителі чи немає – по вулиці Горького, вчора така ситуація була на вулиці Соборній. Також заходили до мешканців, перевіряли», – розповів Коваленко.



За словами мера Нової Каховки, останнім часом російські військові почали перевіряти також дітей та людей похилого віку.

Телефони перевіряються навіть у діточок, людей похилого віку на предмет, чи немає там інформації, яка б передавалася

«Раніше такого не було, телефони перевіряються навіть у діточок, людей похилого віку на предмет, чи немає там інформації, яка б передавалася (воїнам ЗСУ – ред.) з цієї сторони. Я спілкуюся з деякими фахівцями своїми, просто з людьми, намагаюся там сказати: «Вийдіть на вулицю, побачите наших – передавайте привіт». Абсолютна більшість каже, що не виходить на вулицю, боїться це зробити», – повідомив міський голова.



Коваленко розповів, що про деяких затриманих містян досі немає жодної інформації.



«На сьогодні, наприклад, два депутати, зокрема колишній секретар міської ради Олександр Лук'яненко і депутат міської ради нинішньої Ігор Протоковило перебувають (під арештом окупантів – ред.). Протоковило – понад два місяці, Лук'яненко – вже другий тиждень. Не знаємо, ні де вони, ні що з ними. Два працівники центральної міської лікарні, два хірурги, також взяті з робочого місця, арештовані. Підприємці, брати Давиденки. Тобто, вранці, якщо ти встав і день розпочався – не значить, що ввечері ти будеш вдома», – зауважив Коваленко.

Масштаби перевірок з боку російських військових збільшуються, коли зростає активність дій Збройних сил України, каже мер Нової Каховки.

«Вони шукають, від кого з Нової Каховки може йти інформація до ЗСУ чи іншим структурам, які можуть цю інформацію сприймати. І, звичайно, йде пошук зброї, чи є вона. Тому що час від часу відбуваються акції на території Херсонщини, Нової Каховки зокрема, які можна віднести до діяльності сил опору, партизанських чи підпільних структур. Тому якраз перевірка йде на предмет цих силових структур, чи є ці структури, чим вони забезпечені, яка ця діяльність», – пояснив Коваленко.

«Вриваються та шукають зброю»

Начальник Токмацької міської військової адміністрації Запорізької області Олександр Чуб розповів, що російські військові там також влаштовують перевірки прямо на вулицях.

«Містом ідуть, зупиняють людей, перевіряють телефони, чи є якісь посилання, передивляються СМС-повідомлення, фото, які знімають прості люди на телефони – це все під дулом автомата», – повідомив чоловік.

Крім того, окупанти вриваються до помешкань місцевих жителів і шукають зброю, каже Чуб.

«Буквально нещодавно мені дзвонили співробітники виконкому, що до них зайшло багато людей в масках, сказали, що «ми будемо шукати у вас зброю». Жінка каже, що «ніякої зброї у нас немає, у мене чоловік взагалі з інвалідністю». Але їх це не зупиняє. Дві години щось шукали, переривали, нічого не знайшли, вийшли навіть не вибачившись. У Токмаку вони шукають зброю. І шукають партизанів, які розклеюють листівки, що «Токмак – це Україна», – розповів начальник Токмацької військової адміністрації.

З огляду на бойові дії та окупацію Росією частини півдня України, редакція не може отримати офіційного підтвердження чи незалежно перевірити свідчення, які були озвучені.

Останні кілька днів українські військові звільнили значні території, захоплені російськими силами в Харківській області, і вийшли на кордон з Росією. Аналітики називають цю поразку Москви найбільшою з початку війни з Україною.

Російські військові назвали свій відступ «перегрупуванням».

Масштабна війна Росії проти України 24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини. Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу». Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури по всій території України. На середину липня Україна оцінювала втрати Росії у війні в більш ніж 38 тисяч особового складу. Кремль не озвучує дані щодо загиблих під час вторгнення, але визнає, що втрати «значні». Наприкінці червня президент Зеленський оцінив співвідношення втрат України і Росії як один до п'яти. Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей. Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою». Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією. Управління Верховного комісара ООН із прав людини станом на 15 серпня верифікувало 5514 випадків загибелі та 7698 випадків поранення цивільних в Україні внаслідок повномасштабної війни, розпочатої Росією 24 лютого 2022 року. В ООН наголошують, що реальні цифри – значно вищі.







