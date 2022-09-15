У КМДА заявили про стрімке зростання хворих на COVID у Києві і зміну основних симптомів

Кількість випадків захворювання на COVID-19 у Києві за місяць зросла у понад сім разів, повідомила директорка Департаменту охорони здоров’я Валентина Гінзбург.

«Лише цифри, які навіть не потребують коментарів. Місяць тому, за тиждень із 8 до 14 серпня, у столиці було зареєстровано 316 випадків лабораторно підтвердженого COVID-19. А минулого тижня – вже 2278 випадків! Якщо ж порівнювати між собою два останніх тижні, то рівень захворюваності зріс удвічі. Вважаю, що таке зростання із повним правом можна називати стрімким», – цитує її слова пресслужба Київської міської державної адміністрації.

За словами Гінзбург, кількість тяжких випадків, що потребують стаціонарного лікування, збільшується: на сьогодні в лікарнях Києва дорослих пацієнтів із COVID-19 перебуває вдвічі більше, ніж на початку вересня, а дітей – вчетверо більше.

Чиновниця додала, що наразі лікарі відзначають зміни в основних симптомах хвороби.

«Якщо раніше здебільшого це було підвищення температури, нежить, кашель, пневмонії, то сьогодні хвороба в легких формах може даватися взнаки розладами кишково-шлункового тракту, а у складних – «бити» по серцево-судинній і судинно-мозкових системах і навіть проявлятися інсультом або інфарктом. І все це можливо на тлі нормальної температури тіла. Через таку підступність COVID-19 дуже важливо прислухатися до свого організму, залишатися вдома і негайно звертатися до лікаря при найменших проявах нездоров’я», – сказала вона.

Очільниця Департаменту охорони здоров’я наголосила, що найкращою профілактикою COVID-19 і його тяжких наслідків залишається вакцинація, а також дотримання протиепідемічних заходів, зокрема носіння масок у людних місцях.

Раніше Міністерство охорони здоров’я повідомило, що за тиждень з 5 по 11 вересня в Україні виявили більше ніж 23,8 тисячі хворих на коронавірусну хворобу COVID-19. За тиждень з 29 серпня по 4 вересня COVID-19 діагностували в 16 155 людей.

МОЗ регулярно публікувало статистику щодо захворювання на коронавірусну хворобу в Україні до початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого. Після вторгнення щоденні зведення публікувати перестали, а українці на тлі зменшення кількості випадків хвороби навесні і влітку перестали масово дотримуватися протиепідемічних заходів, зокрема носити маски. При цьому постанову Кабміну про карантинні обмеження не скасовували.

В уряді заявляли, що очікують нової хвилі COVID-19 нинішньої осені.