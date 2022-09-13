За минулий тиждень в Україні виявили понад 23,8 тисячі хворих на COVID-19 – МОЗ

За тиждень з 5 по 11 вересня в Україні виявили більше ніж 23,8 тисячі хворих на коронавірусну хворобу COVID-19, повідомляє Міністерство охорони здоров’я 13 вересня.

«Зафіксовано 23 864 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 3706, медпрацівників – 551)», – йдеться в заяві.

Госпіталізували 4 734 людини, 70 людей померли, 11 824 – одужали.

При цьому за цей період понад 81 тисяча людей отримали щеплення від коронавірусу, з них 33,3% – перші дози, 8% – другі дози. Більшість щеплень – 56,5% – були першими бустерними вакцинами, 2,2 відсотки – другими бустерними.

За тиждень з 29 серпня по 4 вересня COVID-19 діагностували в 16 155 людей, 44 людини померли.

МОЗ регулярно публікувало статистику щодо захворювання на коронавірусну хворобу в Україні до початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого.