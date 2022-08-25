Джокович заявив, що не зіграє на US Open через правила щодо вакцинації проти COVID-19

Чемпіон Сербії з тенісу і колишня перша ракетка світу Новак Джокович заявив, що не гратиме на Відкритому чемпіонаті США з тенісу через правила вакцинації гравців проти COVID-19.

Джокович, який відмовляється від вакцинації, написав про це у твітері 25 серпня, всього за кілька годин до оголошення жеребкування турніру в Нью-Йорку.

«На жаль, цього разу я не зможу приїхати до Нью-Йорка на US Open», – написав Джокович, який із 21 титулом Grand Slam в одиночному розряді намагається наздогнати Рафаеля Надаля, який має 22.

Це другий турнір Grand Slam цього року, який 35-річний серб пропустить через відсутність щеплення. Раніше цього року його депортували з Австралії перед Australian Open.

Джокович також побажав своїм колегам-гравцям удачі і сказав, що «підтримуватиме хорошу форму і позитивний настрій та чекатиме на можливість знову змагатися».

Відкритий чемпіонат США стартує 29 серпня.