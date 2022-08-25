Верещук наполягає на масовій вакцинації переселенців від COVID-19

Віцепрем’єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук наполягає на проведенні вакцинації переселенців у місцях їх компактного проживання. Про це, як передає урядовий портал, вона заявила на нараді з представниками МОЗ та обласних військових адміністрацій.

«Йдеться про медичний захист внутрішніх переселенців. Наші ВПО в місцях компактного проживання мають бути надійно захищені від COVID-19, а відтак – вчасно щеплені. Від цього залежить здоров’я десятків тисяч людей», – сказала Верещук.

Повідомляється, що для щеплень ВПО залучатимуть мобільні медичні бригади, які проводитимуть щеплення у місцях проживання переселенців.

В уряді очікують нової хвилі COVID-19 нинішньої осені.