Україна розраховує цієї осені отримати першу надсучасну німецьку систему ППО – Кулеба

Україна розраховує цієї осені отримати першу надсучасну німецьку систему протиповітряної оборони Iris, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба після зустрічі з міністеркою закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок.

«Я також не міг не згадати останню ініціативу, так званий «План Leopard», яка з’явилася в німецькому просторі, і наголосив на важливості постачання з Німеччини танків цього типу. Ми не бачимо жодних перешкод для цього», – сказав Кулеба на пресконференції з Бербок, яка вдруге після початку повномасштабної війни відвідала Київ.

За словами міністра, до ухвалення цього рішення, він звернувся до німецької колеги з пропозицією, щоб Німеччина надала Україні боєприпаси для артилерійських систем.

Читайте також: Німеччина передала Україні перший контрбатарейний радар Cobra

Це рішення не таке технічно складне, як постачання танків, вказав Кулеба, але артилерійські боєприпаси зараз здатні суттєво підсилити наступальні можливості України, і це допоможе звільнити нові території та зберегти життя людей.

Голова МЗС наголосив на важливості дотримання графіку в постачанні зброї. За його словами, кожного дня в Україну мають надходити нові види озброєнь і амуніція до них. «Це запорука перемоги України», – сказав міністр.

Зі свого боку, Анналена Бербок заявила, що німецький уряд хоче, щоб його підтримка України повністю відповідала її потребам і ситуації.

«На останньому тижні ми передали сучасний радар Cobra для знаходження артилерії, також системи Gepard. До цього будуть додаватися системи протиповітряної оборони, дві зараз перебувають у виробництві. Крім того, ми будемо надавати зимовий одяг і зимове обладнання», – розповіла міністр.

За словами Бербок, Німеччина веде переговори з іншими країнами, щоб закупити боєприпаси для України.

«Ми зараз проводимо активні переговори з іншими країнами, щоб купити ці боєприпаси і будемо це інтенсифікувати далі», – сказала німецька міністерка.

Про додаткове постачання зброї для України 4 вересня в Берліні говорили український прем’єр-міністр Денис Шмигаль із канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

«У нас є спільне бачення про необхідність нарощувати постачання артилерійських систем та систем протиповітряної оборони. Перш за все збільшувати ті види важкого озброєння, які вже були поставлені, або будуть поставлені найближчим часом: РСЗО MARS-2, САУ Panzerhaubitze 2000, ППО IRIS-T та зенітні установки «Гепард». Водночас, говорили і про можливі поставки нової номенклатури, зокрема німецьких танків», – заявив тоді Шмигаль.

В українському уряді повідомили, що Олаф Шольц, у свою чергу, запевнив, що Німеччина підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно у військових і фінансових питаннях.

23 серпня Німеччина заявила, що незабаром відправить Україні зброю на суму понад 500 мільйонів євро.