Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Міжнародні

Україна розраховує цієї осені отримати першу надсучасну німецьку систему ППО – Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і керівниця МЗС Німеччини Анналена Бербок. Київ, 10 вересня 2022 року

Україна розраховує цієї осені отримати першу надсучасну німецьку систему протиповітряної оборони Iris, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба після зустрічі з міністеркою закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок.

«Я також не міг не згадати останню ініціативу, так званий «План Leopard», яка з’явилася в німецькому просторі, і наголосив на важливості постачання з Німеччини танків цього типу. Ми не бачимо жодних перешкод для цього», – сказав Кулеба на пресконференції з Бербок, яка вдруге після початку повномасштабної війни відвідала Київ.

За словами міністра, до ухвалення цього рішення, він звернувся до німецької колеги з пропозицією, щоб Німеччина надала Україні боєприпаси для артилерійських систем.

Читайте також: Німеччина передала Україні перший контрбатарейний радар Cobra

Це рішення не таке технічно складне, як постачання танків, вказав Кулеба, але артилерійські боєприпаси зараз здатні суттєво підсилити наступальні можливості України, і це допоможе звільнити нові території та зберегти життя людей.

Голова МЗС наголосив на важливості дотримання графіку в постачанні зброї. За його словами, кожного дня в Україну мають надходити нові види озброєнь і амуніція до них. «Це запорука перемоги України», – сказав міністр.

Зі свого боку, Анналена Бербок заявила, що німецький уряд хоче, щоб його підтримка України повністю відповідала її потребам і ситуації.

«На останньому тижні ми передали сучасний радар Cobra для знаходження артилерії, також системи Gepard. До цього будуть додаватися системи протиповітряної оборони, дві зараз перебувають у виробництві. Крім того, ми будемо надавати зимовий одяг і зимове обладнання», – розповіла міністр.

За словами Бербок, Німеччина веде переговори з іншими країнами, щоб закупити боєприпаси для України.

«Ми зараз проводимо активні переговори з іншими країнами, щоб купити ці боєприпаси і будемо це інтенсифікувати далі», – сказала німецька міністерка.

Про додаткове постачання зброї для України 4 вересня в Берліні говорили український прем’єр-міністр Денис Шмигаль із канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

«У нас є спільне бачення про необхідність нарощувати постачання артилерійських систем та систем протиповітряної оборони. Перш за все збільшувати ті види важкого озброєння, які вже були поставлені, або будуть поставлені найближчим часом: РСЗО MARS-2, САУ Panzerhaubitze 2000, ППО IRIS-T та зенітні установки «Гепард». Водночас, говорили і про можливі поставки нової номенклатури, зокрема німецьких танків», – заявив тоді Шмигаль.

В українському уряді повідомили, що Олаф Шольц, у свою чергу, запевнив, що Німеччина підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно у військових і фінансових питаннях.

23 серпня Німеччина заявила, що незабаром відправить Україні зброю на суму понад 500 мільйонів євро.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG