Голова МЗС Німеччини вдруге з початку війни відвідала Київ – медіа

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок 10 вересня прибула до Києва, повідомляють міжнародні медіа.

Прибувши до столиці потягом, Бербок заявила, що Німеччина «продовжуватиме підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно – постачанням зброї, а також гуманітарною та фінансовою допомогою».

Планується, що Бербок зустрінеться з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою та іншими посадовцями і обговорить шляхи допомоги Німеччини в розмінуванні та розслідуванні ймовірних воєнних злочинів російських військ на території України.

За словами міністерки, їй зрозуміло, що президент Росії Володимир Путін «розраховує на те, що ми втомимося співчувати стражданням України».

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Вона також згадала про ціни на енергоносії, які різко зросли в Європі через обмеження Росією постачання нафти та природного газу – дії, які, як заявив Захід, Москва вживає у відповідь на штрафні санкції, введені Європейським Союзом через війну Росії проти України.

«Він (Путін – ред.) вірить, що може розділити наші суспільства за допомогою брехні та шантажувати нас енергопостачанням, і що він може забрати нашу здатність захищатися від цієї жорстокої атаки на всі наші цінності», – додала Бербок.

Вона висловила думку, що ця тактика не спрацює, тому що «вся Європа знає, що Україна захищає наш мирний світоустрій».

Це другий візит Бербок до України після повномасштабного вторгнення Росії в країну в лютому. Сама дипломатка і МЗС України не анонсували її візит заздалегідь.