Прем’єр Великобританії оголосила про заморожування рахунків за електроенергію

Новий прем’єр-міністр Великобританії Ліз Трасс оголосила про заходи підтримки громадян та бізнесу через енергетичну кризу.

У Палаті громад вона оголосила, що протягом наступних двох років британці платитимуть за електроенергію не більше ніж 2500 фунтів стерлінгів на рік. Це дозволить домогосподарствам щороку економити понад тисячу фунтів стерлінгів. Крім цього, збережеться оголошена раніше знижка у розмірі 400 фунтів стерлінгів. Таким чином витрати британських домогосподарств на електрику будуть наближені до поточних, тобто заморожені.

«Цього тижня я пообіцяла, що впораюся зі зростаючими цінами на енергоносії, з якими стикаються сім’ї та підприємства по всій країні. Сьогодні я виконую обіцянку», – сказала Трасс.

Ці заходи, як очікує британський уряд, прискорять економічне зростання та зменшать інфляцію на 5%, що зменшить вартість обслуговування державного боргу.

Для бізнесу, бюджетних установ та благодійних організацій, які побоювалися багаторазового зростання витрат на електроенергію, протягом пів року пропонується така сама підтримка, що й для громадян. Після закінчення цього періоду уряд надаватиме постійну допомогу вразливим галузям.

Уряд Великобританії заявив, що компенсує втрати постачальникам електроенергії, а також фінансуватиме екологічні програми, які раніше оплачувались «зеленими зборами» з громадян. На реалізацію плану підтримки з бюджету виділять 150 мільярдів фунтів стерлінгів.

Крім цього, група з енергопостачання розпочала переговори з місцевими та міжнародними постачальниками енергії, у тому числі з відновлюваних джерел. Нові довгострокові контракти дозволять знизити ціни на електрику та підвищити надійність її постачання, очікують в уряді.

Британський уряд має намір видати понад сотню нових ліцензій на нафту та газ, скасувати мораторій на видобуток сланцевого газу, а також збільшити використання атомної, вітрової та сонячної енергії.

Енергетичний ринок Великобританії, як і інших європейських країн, зіштовхнувся з труднощами через безпрецедентне зростання світових цін на газ. Після вторгнення Росії в Україну почала активну роботу над диверсифікацією поставок газу з Росії. 31 серпня російський «Газпром» зупинив постачання газу до Європи «Північним потоком» через буцімто «технічні проблеми».