Єврокомісія скликає на 9 вересня спеціальне засідання Енергетичної ради

Європейська комісія з ініціативи Чехії, яка нині головує у ЄС, скликає на 9 вересня спеціальне засідання Енергетичної ради ЄС через зростання побоювань виснажливого дефіциту палива цієї зими, спричиненого міжнародними санкціями та російськими контрзаходами на тлі вторгнення РФ в Україну.

Комісія у своєму неофіційному документі з пропозиціями для Енергетичної ради, з якими ознайомилося Радіо Свобода, заявила, що «навмисне переривання газових потоків з Росії більшістю маршрутів, що стосується, зокрема, 13 держав-членів, і невиправдане припинення доставки газу через «Північний потік-1» вказують на сценарій повного припинення поставок російського газу».

«Немає підстав припускати, що ненадійна поведінка Росії щодо створення невизначеності та зростання цін зміниться», – йдеться в документі.

Єврокомісія зазначає, що верхня межа цін на російський трубопровідний газ дозволила б купувати такий газ, якщо ціна не перевищує заздалегідь встановлений поріг. Але визнає, що «значні збої вже відбуваються і без обмеження цін» на газ.

Єврокомісія пропонує «розумну економію електроенергії», а також ліміт на доходи виробників електроенергії.

«Різниця між обмеженням доходу та ринковою ціною електроенергії створить додаткові фінансові надходження», – переконані в Єврокомісії.

Також у документі вказується, що Єврокомісія співпрацюватиме з відповідними регулюючими органами з цінних паперів і банківської діяльності, щоб вивчити способи, які дозволять учасникам енергоринку знайти заставу для задоволення вимог маржі (застава за право продати товар на біржі у майбутньому – ред.).

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн 7 вересня заявила, що «ми запропонуємо обмеження ціни на російський газ» на додаток до інших кроків – це, зокрема, примусове скорочення споживання електроенергії в години пік і обмеження доходів компаній, які виробляють електроенергію з негазових джерел.

Єврокомісія почала активну роботу над диверсифікацією поставок газу з Росії з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Але деякі країни ЄС побоюються обмеження цін на російський газ, якщо це ставить під загрозу скорочення поставок, які вони все ще отримують із Москви. Раніше того ж дня міністр промисловості Чехії Йозеф Сікела заявив, що обмеження ціни на російський газ не є вирішенням поточної кризи, і міністрам енергетики ЄС не слід обговорювати цей варіант на зустрічі цього тижня.

7 вересня на економічному форумі на Далекому Сході президент Володимир Путін назвав ідею обмеження цін ЄС «дурністю» і заявив, що Росія припинить постачання газу та нафти до Європи, якщо такий захід буде впроваджено.

Раніше країни «Гркпи семи» (G7) пообіцяли здійснити кроки для встановлення обмеження цін на імпорт російської нафти, намагаючись заблокувати основне джерело фінансування війни в Україні.

Путін сказав, що Росія може продавати викопне паливо по всьому світу і просто відмовиться від своїх контрактів на постачання із Заходом, якщо той запровадить обмеження цін.

Росія вже припинила постачання газу через свій найбільш потужний газопровід «Північний потік-1» до Німеччини, пославшись на буцімто проблему з турбіною.

Частка Росії в імпорті газу до ЄС уже скоротилася з приблизно 45% минулого року до приблизно 30% у квітні цього року.