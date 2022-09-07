Голова Єврокомісії назвала заходи, які пропонує обговорити міністрам енергетики ЄС

Росія не лише довела свою ненадійність як постачальника, а й маніпулює газовим ринком – таку заяву зробила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн 7 вересня.

«Я глибоко переконана, що завдяки нашій єдності, рішучості і солідарності ми вистоїмо. Протягом останніх шести місяців цієї війни ми дуже посилили свою готовність і послабили владу Росії над нашою економікою і континентом», – сказала вона, виступаючи на пресконференції.

За словами фон дер Ляєн, газові сховища Євросоюзу заповнені на 82%, при тому що блок ставив за мету заповнити їх на 80% до жовтня. Крім того, вона вказала на ріст цін на електроенергію в Європі.

Посадовиця перерахувала кроки, які Єврокомісія пропонує розглянути членам ЄС:

скорочення споживання електроенергії, особливо в пікові періоди

обмеження цін на електроенергію, вироблену з відновлюваних джерел

спрямування надприбутків від викопного палива на підтримку вразливих домогосподарств і компаній, а також на розвиток зеленої енергетики

підтримка енергетичних компаній, аби вони могли впоратися з волатильністю ринків

стеля цін на російський газ

«Ми прагнемо знизити вартість газу, відтак ми запропонуємо стелю на ціни на російський газ», – прокоментувала вона.

Фон дер Ляєн нагадала, що одним із джерел прибутків Росії є продаж енергоносіїв. Водночас вона зазначила, що Євросоюз зміг скоротити частку Росії в імпорті свого газу з 40% на початку повномасштабної війни до 9% зараз.

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«Ці п’ять кроків ми обговоримо з країнами-членами на неформальній зустрічі міністрів енергетики в п’ятницю. Це важкі часи, і вони не закінчаться скоро, але я глибоко переконана, що, якщо ми покажемо солідарність, єдність і матимемо рішучість, у нас вистачить економічної стійкості та політичної волі це подолати», – підсумувала президентка Єврокомісії.

З тих пір, як G7 та інші західні лідери висунули ідею обмежити ціну на імпорт російського газу, Москва неодноразово погрожувала припиненням поставок газу в Європу.