Єврокомісія підготувала два варіанти обмеження цін на російський газ – ЗМІ

Європейська комісія підготувала два варіанти обмеження цін на газ із Росії, повідомляють міжнародні медіа з посиланням на документ.

Перший варіант передбачає запровадження стелі цін на весь газ, що імпортується з Росії, або призначення єдиного покупця російського газу, який вестиме переговори про ціни на енергоресурс.

Однак, як пише Financial Times, у ЄС побоюються, що це може підвищити ризик форсмажорних обставин у контрактах європейських компаній із «Газпромом», а також призвести до посилення геополітичної напруги.

Другий запропонований Єврокомісією варіант передбачає поділ країн Євросоюзу на червону та зелену зони – залежно від ступеня ризику перебоїв із постачанням палива.

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Для країн із червоної зони ціни можуть бути обмежені, а із зеленої – залишатися на такому рівні, щоб полегшити постачання газу до країн червоної зони. Однак, як зазначається в документі, реалізувати цей варіант буде проблематично, оскільки поділ країн на зони багато в чому залежатиме від координації між державами-членами Євросоюзу.

За даними Bloomberg, пропозиції планується обговорити на технічній зустрічі експертів країн-член блоку 7 вересня.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила про намір запровадити цінові обмеження на газ із Росії 2 вересня. Раніше цей захід був узгоджений щодо російської нафти.

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Міністр енергетики Росії Микола Шульгінов 6 вересня заявив, що його країна відповість на обмеження цін, відправляючи більше енергоносіїв до Азії.

Фінансові та торгові санкції Заходу та контрзаходи Москви призвели до різких скорочень або відключень постачання для багатьох європейських країн, які зазвичай залежать від російського газу.

Західні лідери звинуватили Москву у використанні енергетичних ресурсів як зброї, але стикаються з величезними проблемами, намагаючи переключитися на альтернативні джерела енергії.

Москва неодноразово заперечувала, що використовує енергоносії як зброю.