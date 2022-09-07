Обмеження цін на російський газ «не вирішить енергетичну кризу» – міністр промисловості Чехії

Обмеження цін на газ із Росії не є рішенням енергетичної кризи в Європі, заявив міністр промисловості та торгівлі Чехії Юзеф Сікела.

Виступаючи на засіданні комітету Сенату Чехії 7 вересня, Сікела назвав стелю цін політичним інструментом і закликав міністрів енергетики блоку не обговорювати її на зустрічі цього тижня.

«На мій погляд, це неконструктивна пропозиція. Йдеться більше про ще один варіант санкцій проти Росії, ніж про поточне вирішення енергетичної кризи в Європі. Ми не хочемо зараз готувати додаткові санкції, а натомість вирішити енергетичну ситуацію», – сказав він.

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Чеські посадовці скликали спеціальне засідання ради на 9 вересня через побоювання виснажливого дефіциту палива цієї зими, спричиненого міжнародними санкціями та російськими контрзаходами внаслідок неспровокованого вторгнення Москви в Україну наприкінці лютого.

6 вересня Сікела заявив, що один із варіантів передбачає встановлення максимальних цін на виробництво всієї електроенергії, крім тієї, яка потребує газу. Тобто фактично це означає обмеження ціни на енергію з ядерного палива, вугілля та відновлюваних джерел.

Альтернативним варіантом, за його словами, було відокремити ціну природного газу від ціни, яку стягує електростанція, що перетворює газ на електроенергію і, таким чином, зазвичай встановлює ціну для споживачів.

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Наразі Чехія головує в Євросоюзу.

З тих пір, як G7 та інші західні лідери висунули ідею обмежити ціну на імпорт російського газу, Москва неодноразово погрожувала припиненням поставок газу в Європу.

Частка Росії в імпорті газу до ЄС уже скоротилася з приблизно 45 відсотків рік тому до приблизно 30 відсотків у квітні.