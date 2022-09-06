«Це угода з дияволом»: Кулеба про «умиротворення Путіна» за рахунок України

«Умиротворення» російського президента Володимира Путіна за рахунок України буде «угодою з дияволом». На цьому наголошує міністр закородонних справ Дмитро Кулеба.

«За допомогою енергетичного шантажу Путін хоче зруйнувати добробут і стабільність кожної європейської родини. Ті, хто пропонує піддатися на шантаж, лише поглиблюють проблему. Умиротворення Путіна за рахунок України це – угода з дияволом, яка не принесе ані миру, ані стабільності», – зазначив він.

У Європейській комісії неодноразово заявляли, що Росія шантажує Європу, припинивши постачання газу. 2 вересня міністри фінансів країн «Групи семи» (G7) на саміті ухвалили спільну заяву щодо створення широкої коаліції задля спільного впровадження стелі цін на російську нафту. Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн сказала, що Євросоюз має розглянути питання і про запровадження цінової стелі також на російський газ, щоб «дати відсіч спробам президента Росії маніпулювати європейським енергетичним ринком».

6 вересня президент України Володимир Зеленський у розмові зі спікеркою Палати представників США Ненсі Пелосі наголосив на важливості посилення тиску на Росію.