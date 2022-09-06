«Щоб Путін відповідав за всі звірства, які він вчинив в Україні». Ексклюзивне інтерв’ю з Алі Ехсассі

Канада стала однією з перших країн світу, яка дозволила конфіскувати активи громадян РФ, які перебувають під санкціями. Чи візьмуть досвід Канади за приклад інші держави? Чи не стануть на заваді побоювання, що новий закон може порушувати міжнародне право? Про це – в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода з головою комітету закордонних справ Палати громад парламенту Канади Елі Ехсассі на полях саміту Forum 2000 у Празі.

– У Канаді ухвалений новий закон про конфіскацію російських активів. Але є деякі побоювання, що це може порушувати міжнародне право. На вашу думку, чи може це стати перешкодою для того, щоб на практиці конфіскувати активи, а потім використати гроші на відновлення України?

Ми всі були свідками незаконної поведінки Росії

– Це чудове запитання. Як ви знаєте, відколи ця війна почалася, і ми всі були свідками незаконної поведінки Росії, ми вважали абсолютно необхідним діяти з точки зору моралі, ми мали чітко засвідчити, що ми поруч з Україною, і ми допомагаємо їй так, як найкраще ми можемо.

Тож у процесі ухвалення цих правил і положень щодо заморожування активів ми консультувалися із багатьма юридичними органами. І на той момент це була єдина правильна річ.

Ми справді запровадили один із найжорсткіших режимів санкцій

– Якщо говорити практично, то коли варто очікувати перших конфіскацій активів за цим законом?

– Ми справді запровадили один із найжорсткіших режимів санкцій. Крім заморожування активів, інші речі, які ми зробили, враховують заборону російським літакам перебувати в нашому повітряному просторі. Ми забороняємо їхнім військовим кораблям заходити в наші порти.

Ми провели цілу низку заходів. Але кожен із них був вжитий після ретельного обговорення з нашими союзниками. І ми добре розуміємо, що маємо виконувати свою частину, але ми також маємо діяти узгоджено з усіма нашими демократичними союзниками.

– Але Канада є одним із піонерів у цьому плані. Її приклад важливий для інших, щоб побачити, як це працює і чи це взагалі запрацює. Як ви думаєте, інші країни візьмуть приклад? У ЄС, наприклад, точаться великі дискусії, чи добре це робити.

До того, як ми ухвалили деякі з цих заходів, ми дуже тісно співпрацювали не лише з нашими українськими колегами, а й з усіма іншими нашими союзниками

– Що ж, я можу вам сказати, що до того, як ми ухвалили деякі з цих заходів, ми дуже тісно співпрацювали не лише з нашими українськими колегами, особливо з тими, хто працює в українській системі правосуддя, а й з усіма іншими нашими союзниками. Тож ми хотіли б, щоб інші країни діяли з такою ж силою та такою ж рішучістю, як ми.

– Можливо, ви можете оцінити, про яку суму грошей чи активів ми говоримо, якщо йдеться про російську власність у Канаді?

– Я справді не можу говорити про подробиці, тому що мені невідомі останні оцінки. Але, знову ж таки, я вважаю, що для всіх наших країн важливо продемонструвати Україні, що ми будемо стояти поруч із нею, і що ми також дуже віддані відбудові України та забезпеченню того, щоб Путін відповідав за всі звірства, які він вчинив в Україні.

Для всіх наших країн важливо продемонструвати Україні, що ми будемо стояти поруч із нею

– Ще питання про санкції. Зараз є рішення про припинення спрощеного візового режиму для громадян Росії. З боку України є заклик йти далі. Як ви думаєте, чи може Канада запровадити такі санкції? Чи розглядає Канада заборону видачі віз для громадян РФ?

– Я думаю, що якщо ви подивитеся на деталі санкцій, які ми ухвалили, то наразі ми застосували санкції до 1500 російських фізичних та юридичних осіб. Проте ми завжди добре усвідомлювали, що важливо, щоб ми всі діяли разом, коли йдеться про відносини з Росією та допомогу Україні. Тому, відверто кажучи, щодо кожного кроку, який ми робили, ми спілкувалися з експертами в Європі та з усіма нашими друзями, та союзниками-демократами.

– Але ми вже маємо цей прецедент призупинення спрощеного режиму в ЄС. Чи могла б Канада розглянути щось схоже?

– Я добре знаю, що були дискусії, які тривали в Європі. І я можу запевнити вас, що ми й надалі будемо зосереджені на них, і ці дискусії триватимуть між Канадою та нашими союзниками.

– Було оголошено багато дат так званих «референдумів», які Росія могла б провести у нещодавно окупованих регіонах, або 11 вересня, або пізніше. Чи варто очікувати подальших санкцій від Канади, якщо ці так звані «референдуми» будуть проведені? Якою буде реакція Канади?

– Як ми неодноразово зазначали, усі варіанти залишаються на столі. І, так, ми бачили, як Росія робила це раніше після анексії Криму. І я не думаю, що будь-яку нашу країну можна ввести в оману фіктивними референдумами, які проводить російська влада.

– Однією з головних тем, яка хвилювала українську аудиторію, є рішення уряду Джастіна Трюдо, лідера партії, яку ви представляєте, повернути Німеччині турбіни Siemens з ремонту. Джастін Трюдо вже пояснював, що це був крок, щоб показати всім, що ніхто не сумнівається, що за цим небажанням продавати газ Європі стоїть Росія. Але що, на вашу думку, завадить Росії вигадати ще одне виправдання? Дехто може сказати, чому Канада підігрує?

– Що ж, у цьому конкретному випадку я можу вас запевнити, що ми розмовляли з багатьма європейськими чиновниками. Ми багато спілкувалися і консультувалися з нашими німецькими колегами. І нам було вкрай необхідно продемонструвати світові, як Путін веде цю війну.

У цьому конкретному випадку, я думаю, Німеччина та Канада змогли викрити блеф Путіна

У цьому конкретному випадку, я думаю, Німеччина та Канада змогли викрити блеф Путіна. Але якщо говорити загальніше, то ми розуміємо, що зловмисний вітер війни, який виходить з Росії, створив виклики всій Європі. І з цієї причини ми вважаємо вкрай важливою тісну співпрацю з усіма нашими демократичними друзями та союзниками.

– Ви тут консультувалися з українською стороною? Тому що пані посол України в Канаді насправді дуже критикувала цей крок, мовляв, Канада вже віддала одну турбіну, а Росія вже довела, що ніколи не збиралась її забирати. Навіщо продовжувати з іншими турбінами? Навіщо створювати прецедент винятків із власних санкцій?

– Як ви знаєте, ми дуже-дуже близькі до української влади. І я можу вас запевнити, доки тривали ці дискусії, Канада подбала про те, щоб український і німецький уряди також спілкувалися один з одним.

– Як ви думаєте, чим закінчиться війна? Що б Канада привітала б як кінець війни?

Ми вважаємо абсолютно необхідним, щоб самі українці мали перше й останнє слово щодо того, як ця війна завершиться

– Що ж, після того героїзму та стоїцизму, які ми побачили від українців, ми вважаємо абсолютно необхідним, щоб самі українці мали перше й останнє слово щодо того, як ця війна завершиться. Те, що ми добре розуміємо, – так це те, що, спостерігаючи за розвитком цієї ситуації, нам належало дійсно активізуватись і допомогти Україні якнайкраще.

– Якщо ситуація на полі битви буде складатися не так, як очікувала б Україна? Чи готова Канада до сценарію поразки України чи територіальних поступок, яких, звичайно, українці, імовірно, не хотіли б, але не могли підтримати на полі бою? Якою була ваша позиція щодо цього?

Всі наші країни повинні зробити так, щоб Україна перемогла

– Я вважаю, що всі наші країни повинні зробити так, щоб Україна перемогла. Тому ми зробимо все можливе, щоб допомогти українським друзям.

– Чи збереже Канада санкції та підтримуватиме Україну фінансово, військово тощо до кінця війни, скільки б років це не тривало?

– Ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. Нам пощастило з українцями, які емігрують до Канади протягом понад 100 років. І Україна дійсно є частиною тканини, з якої зшита наша країна. Тому ми й надалі будемо підтримувати українців.