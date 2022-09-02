 «Антиросійський анклав» – нова вигадка Путіна. Росія готується воювати восени та взимку?

- «Антиросійський анклав». А де поділися «нацисти і бандерівці»?
Президент Росії Путін озвучив оновлений варіант «причини», чому Росія напала на Україну.
«На території України почали створювати антиросійський анклав, який загрожує Росії», – сказав він.
Експерти американського Інституту дослідження війни вважають, що заява Путіна може свідчити про підготовку до формування нових військових сил восени та взимку цього року.
- Санкції проти росіян?
Фінські митники почали конфіскацію готівки в євро у громадян Росії. Це – наслідок санкційних обмежень. Що дає така міра і які ще санкції готує Євросоюз проти Росії?
- Фільтрація і примусове вивезення. Воєнні злочини
Тисячі українців пройшли через процедуру так званої фільтрації і були примусово вивезені до Росії. Правозахисна організація Human Rights Watch оприлюднила дослідження про насильницькі дії російських окупантів стосовно громадян України.
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