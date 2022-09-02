 «Антиросійський анклав» – нова вигадка Путіна. Росія готується воювати восени та взимку?

«Антиросійський анклав». А де поділися «нацисти і бандерівці»?

Президент Росії Путін озвучив оновлений варіант «причини», чому Росія напала на Україну.

«На території України почали створювати антиросійський анклав, який загрожує Росії», – сказав він.

Експерти американського Інституту дослідження війни вважають, що заява Путіна може свідчити про підготовку до формування нових військових сил восени та взимку цього року.

Санкції проти росіян?

Фінські митники почали конфіскацію готівки в євро у громадян Росії. Це – наслідок санкційних обмежень. Що дає така міра і які ще санкції готує Євросоюз проти Росії?

Фільтрація і примусове вивезення. Воєнні злочини

Тисячі українців пройшли через процедуру так званої фільтрації і були примусово вивезені до Росії. Правозахисна організація Human Rights Watch оприлюднила дослідження про насильницькі дії російських окупантів стосовно громадян України.

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