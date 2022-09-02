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Війна

 «Антиросійський анклав» – нова вигадка Путіна. Росія готується воювати восени та взимку?

У 2014-му Росія окупувала Крим і спровокувала збройний конфлікт на Донбасі, 24 лютого 2022 розпочала широкомасштабне вторгнення в Україну
  • «Антиросійський анклав». А де поділися «нацисти і бандерівці»?

Президент Росії Путін озвучив оновлений варіант «причини», чому Росія напала на Україну.

«На території України почали створювати антиросійський анклав, який загрожує Росії», – сказав він.

Експерти американського Інституту дослідження війни вважають, що заява Путіна може свідчити про підготовку до формування нових військових сил восени та взимку цього року.

  • Санкції проти росіян?

Фінські митники почали конфіскацію готівки в євро у громадян Росії. Це – наслідок санкційних обмежень. Що дає така міра і які ще санкції готує Євросоюз проти Росії?

  • Фільтрація і примусове вивезення. Воєнні злочини

Тисячі українців пройшли через процедуру так званої фільтрації і були примусово вивезені до Росії. Правозахисна організація Human Rights Watch оприлюднила дослідження про насильницькі дії російських окупантів стосовно громадян України.

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