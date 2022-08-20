Путін діяв свідомо, тому суд над ним має бути швидким – прокурор у справі Мілошевича

Джеффрі Найс, головний прокурор у справі колишнього президента Сербії Слободана Мілошевича, вважає, що президент Росії Володимир Путін «діяв свідомо», тому у цьому випадку судовий процес має бути швидким. Про це Джеффрі Найс заявив в інтерв'ю телеканалу «Еспресо».
«Якщо є достатньо доказів і є чітка структура злочинів або руйнування невійськових цілей – це порушення кодексу правил ведення війни. Ми бачимо, що відбувалося в перші дні війни. Путін знав, що відбувається та міг зупинити своїх людей. Ми бачимо, що він діяв свідомо. Він робив те, що хотів. Він хотів здійснювати ті злочини проти мирного населення. І це чіткий випадок того, коли судовий процес не має бути довгим», – сказав він.
Напередодні в Офісі президента України відбулася зустріч із Джеффрі Найсом, на якій йшлося про створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України, що судитиме найвище політичне і військове керівництво Росії. За повідомленням ОП, Джеффрі Найс впевнений, що спецтрибунал можна створити швидко.
Україна раніше виступила з ініціативою створення спеціального трибуналу для притягнення до відповідальності керівництва Росії за агресію проти України. За даними української сторони, створення такого трибуналу підтримали Парламентська асамблея Ради Європи, Європарламент, Парламентська асамблея НАТО, Парламентська асамблея ОБСЄ.
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу».
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури по всій території України.
На середину липня Україна оцінювала втрати Росії у війні в більш ніж 38 тисяч особового складу. Кремль не озвучує дані щодо загиблих під час вторгнення, але визнає, що втрати «значні». Наприкінці червня президент Зеленський оцінив співвідношення втрат України і Росії як один до п'яти.
Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей.
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».
Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією.
Управління Верховного комісара ООН із прав людини станом на 24:00 31 липня змогло підтвердити 5327 випадків загибелі, 7257 – поранення цивільних людей в Україні через повномасштабну війну, розпочату Росією. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.
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