Канада оголосила санкції проти 62 російських громадян і нову допомогу уряду України

Канада запровадила санкції проти 62 громадян Росії та одного оборонного підприємства Росії. Про це під час онлайн-саміту «Кримська платформа» 23 серпня оголосив прем’єр-міністр Джастін Трюдо, передає його пресслужба.

У списку є очільники 27 російських регіонів, члени їхніх сімей, а також високопосадовці підприємств оборонного сектору. Зокрема, санкції введено проти голови Брянської області Олександра Богомаза, Курської області – Романа Старовойта, Челябінської області – Олексія Текслера, Красноярського краю – Олександра Усса, Новосибірської області – Андрія Травнікова.

Трюдо пояснив нові санкції прагненням «посилити тиск на режим Путіна».

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До списку включили також колишнього міністра оборони Росії Анатолія Сердюкова, уповноважену президента Росії з прав дитини Марію Львову-Бєлову та «прем’єр-міністра» незаконного збройного угрупування «ДНР» Віталія Хоценка.

Під нові санкції підпало одне підприємство – концерн «Автоматика», що входить до «Ростеху».

Крім того, прем’єр-міністр анонсував фінансування двох українських проектів через Програму миротворчих і стабілізаційних операцій (PSOPs) на загальну суму 3,85 мільйона доларів США. Сюди входять:

близько 2,9 мільйона доларів додаткового фінансування для Канадсько-українського проєкту розвитку поліції, спрямовані на підтримку структур Міністерства внутрішніх справ України, зокрема, поліції

близько 950 тисяч доларів фінансування для проекту «Сприяння цілям реформування через технічну експертизу і передачу спроможності», який зосереджується на наданні технічних консультацій і підтримки Міністерству оборони України; обидва напрямки курує міжнародна організація Alinea International, повідомляє пресслужба Трюдо

Влада в Оттаві раніше закрила свій повітряний простір для російських літаків, заборонила російським кораблям заходити в канадські порти і внутрішні води, заборонила експорт предметів розкоші до Росії, а канадським банкам – здійснювати операції з російським Центробанком.

Загалом у cанкційному списку Канади 1 500 фізичних та юридичних осіб, в тому числі президент Росії Володимир Путін, голова МЗС Сергій Лавров, олімпійська чемпіонка Аліну Кабаєву. Також під санкції підпали голова Центробанку Росії Ельвіра Набіулліна, віолончеліст Сергій Ролдугін, дочки Путіна Катерина Тихонова та Марія Воронцова.