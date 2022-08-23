Канада готується оголосити нові санкції проти Росії – Трюдо

Канада готується оголосити нові санкції проти Росії, заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо.



«Канада разом із партнерами продовжить санкції проти 1 750 людей та організацій Росії і Білорусі. Ми оголосимо про нові санкції ще щодо 62 осіб і також одному підприємству оборонного сектору, яке бере участь у російській війні проти України», – сказав Трюдо під час саміту «Кримської платформи», який відбувається у режимі онлайн.

За його словами, партнери України занепокоєні наслідками війни РФ проти України – інфляцією, енергетичною, продовольчою кризою.

«Ми не повинні звикати до цієї війни і цього жаху. Ми повинні бути пліч-о-пліч з нашими українськими друзями», – додав прем'єр Канади.

У липні влада Канади ввела нові санкції проти російських нафтогазової та хімічної галузей, розширивши введені раніше обмеження через повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Через раніше введені Канадою санкції виникли труднощі в обслуговуванні газопроводу «Північний потік». У «Газпромі» пояснили різке скорочення поставок газу до Європи в червні рішенням канадської влади не повертати до Росії газові турбіни німецької фірми Siemens, які перебували в Канаді. Пізніше після прохань з боку Берліна Оттава вирішила повернути турбіну.

Київ закликав Оттаву не повертати турбіни, звинувачуючи Росію у «шантажі» Німеччини.