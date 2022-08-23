IMAX заборонила кінотеатрам у Росії використовувати своє обладнання

Канадська компанія IMAX, яка залишила російський ринок на початку літа, заборонила використовувати своє обладнання у Росії, хоча формально воно належить власникам кіномереж, передає російська служба Радіо Свобода з посиланням на російські медіа.

«Технічно проектор може показати будь-який фільм. Інше питання, що показати фільму у форматі IMAX без дозволу IMAX не можна. Навіть російські фільм – «Движение вверх», «Сталинград» – зараз, на жаль, показувати ми не можемо, тому що є пряма заборона з боку компанії на використання формату», – сказав виданню «РБК» генеральний директор об’єднаної російської кіномережі «Сінема Парк» і «Формула кіно» Олексій Васянін.

Читайте також: WSJ: США застерігають турецькі компанії від порушення санкцій проти Росії

За його словами, кіномережі готові судитися, якщо до кінця року канадська компанія не повернеться на російський ринок.

«У нас дуже жорсткий контракт із ними, за яким вони зобов’язані тут працювати», – заявив очільник кіномережі.

Напередодні стало відомо, що британська компанія BBC Studios припинила ліцензування всього свого контенту для російських користувачів.

У березні через повномасштабне російське вторгнення до України кінокомпанії Disney, Warner Brothers, Sony, Universal Pictures тимчасово зупинили прокат своїх фільмів у Росії. Згодом деякі з них остаточно вийшли з цієї країни.