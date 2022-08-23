WSJ: США застерігають турецькі компанії від порушення санкцій проти Росії

США застерегли турецькі компанії від співпраці з російськими фірмами та громадянами, які стали об’єктами американських санкцій, пише газета Wall Street Journal.

У розпорядженні газети опинився лист заступника міністра фінансів США Воллі Адеємо, направлений Американській торговій палаті в Туреччині та турецькій Асоціації промисловості й бізнесу, в якому йдеться про те, що турецькі компанії, що мають справу з російськими, внесеними до санкційних списків, наражають себе на ризик американських санкцій. У листі особливо згадуються турецькі банки.

«Відносини з російськими громадянами й організаціями, проти яких діють санкції, можуть наразити турецькі фінансові інститути і бізнеси на ризик санкцій», – йдеться в листі. Газета уточнює, що турецьким банкам, які підтримують кореспондентські відносини з російськими, буде заборонено мати справу з американськими банками.

Це попередження – свідчення наростаючого тиску на Анкару з боку Вашингтона.

Туреччина єдиною із країн-членів НАТО не приєдналася до міжнародних санкцій, запроваджених проти Росії у покарання за повномасштабне вторгнення в Україну.

Як пише Wall Street Journal, у результаті Туреччина перетворилася на притулок для російських капіталів.

Наприкінці минулого тижня Міністерство фінансів США повідомило про телефонну розмову заступників міністрів фінансів США і Туреччини, під час якої Воллі Адеємо висловив тривогу з приводу того, що громадяни Росії використовують Туреччину для обходу санкцій. Заступник міністра фінансів Туреччини запевнив американського колегу, що турецьким компаніям і громадянам не дозволено порушувати міжнародні санкції.