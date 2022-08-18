Клімкін: Ердоган хоче бути «посередником між Заходом та Росією»

Міністр закордонних справ України (2014 – 2019) Павло Клімкін вважає, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган хоче бути «посередником між Заходом та Росією». Про це він заявив в ефірі програми Радіо Свобода «Свобода Live».

«Що стосується ООН то реальної її ролі я, крім фону, сьогодні не бачу. ООН взагалі два місяці на початку війни нічого не робила, ООН майже не було чутно. Антоніу Ґутерріш приїхав до нас із Москви, і все, що відбувається – певний контекст навколо зернового коридору. Що стосується Ердогана, його амбіції – глобальні. Він хоче представити себе як своєрідного посередника між Заходом та Росією. Для нього це шанс, він дуже хоче, щоб саме Туреччина як майданчик слугувала для посередництва», – сказав Клімкін.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган вперше з початку повномасштабної війни прибув з візитом в Україну.

18 серпня у Львові відбулася тристороння зустріч президента України Володимира Зеленського, його турецького колеги Реджепа Таїпа Ердогана та генсекретаря ООН Антоніу Ґутерреша. За даними ЗМІ, зустріч відбувалася у закритому режимі і тривала близько 40 хвилин.

Перед цим відбулись окремі зустрічі Зеленського з Ґутеррішем та Ердоганом.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, який вперше з початку повномасштабної війни прибув з візитом в Україну, до цього двічі зустрічався з президентом Росії Володимиром Путіним. Як повідомлялося, під час останньої зустрічі вони домовилися про активізацію економічної та енергетичної співпраці. Невідомо, чи обговорювали Ердоган і Путін тоді російську агресію проти України, але ця зустріч тривала близько чотирьох годин.