Туреччина може наразитись на санкції Заходу, якщо розвиватиме фінансову співпрацю з Росією – оглядачі

П’ять турецьких банків можуть почати працювати з російською платіжною системою «Мір», повідомив Bloomberg 6 серпня на основі заяв турецького президента Реджепа Тайїпа Ердогана після зустрічі в Сочі з російським президентом Путіним.

Після зустрічі з Путіним, що тривала чотири години в п’ятницю, Ердоган також повідомив, що країна частково платитиме в рублях за поставки газу. «Одна хороша річ у цьому візиті в Сочі полягає в тому, що ми домовилися про рубль з паном Путіним», – сказав Ердоган, пише AFP.

«Оскільки ми будемо вести цю торгівлю в рублях, це, звичайно, принесе гроші Туреччині та Росії», – додав він.

Система «Мір» розвинулась в Росії після того, як міжнародні платіжні системи Visa і Mastercard припинили роботу в країні через санкції Заходу.

Деякі із західних посадовців у відповідь на можливий початок роботи турецьких банків із системою «Мір» пропонують запровадити санкцій проти Туреччини, наприклад, обмежити доступ турецьких компаній до фінансування, повідомило Financial Times. Видання додає, що офіційних перемовин щодо цього не ведеться.

На Заході занепокоєні, що Росія може намагатись використати турецьку фінансову систему, щоб обходити західні санкції. В червні на зустрічі з турецкими фінансистами, заступник міністра фінансів США Воллі Адеємо застеріг бізнесменів про такий ризик.

«Якщо правда, що п’ять турецьких банків проводять транзакції з Росією, на них мають поширюватись вторинні санкції Заходу», – твітує британський економіст Тімоті Еш.

Росія сподівається, що Туреччина допоможе їй обійти фінансові санкції, твітує аналітик Оксфордського університету Семуель Рамані. Він вважає: Росія хоче, щоб турецькі державні банки дозволили їй відкрити кореспондентські рахунки у підсанкційних російських банках і передбачає, що Ердоган не погодиться на це, бо такий крок спричинить санкції.

Туреччина та ООН виступили посередниками домовленості минулого місяця, яка уможливила відправку вантажів із зерном з українських портів, вперше з початку повномасштабної агресії Росії проти України.